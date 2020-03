Geen Aardbeifeesten maar wel prinsesverkiezing: “Traditie van 58 jaar niet verloren laten gaan” Kristof Pieters

30 maart 2020

15u42 6 Melsele Na de afgelasting van de Puitenslagersfeesten heeft nu ook het Aardbeicomité beslist om de festiviteiten dit jaar af te gelasten. Het comité wil wel vasthouden aan de 58 jaar oude traditie van de verkiezing van een Aardbeiprinses. “We gaan dit wel verschuiven naar oktober en het zal een light formule worden”, zegt voorzitter Luc Van Hese.

De Aardbeifeesten waren dit jaar gepland van 21 tot 24 mei. “Tegen die tijd zullen de coronamaatregelen mogelijk al iets versoepeld zijn maar grote evenementen met een massa volk zullen ook dan nog afgeraden worden”, zegt Luc. “We hebben daarom nu al de knoop doorgehakt. Door alles op tijd te annuleren, houden we hier geen financiële kater aan over. De sponsoring gaan we gewoon integraal bewaren voor de editie van volgend jaar.”

Het Aardbeicomité wil wel de verkiezing van een nieuwe Aardbeiprinses nog laten doorgaan. “We beraden ons nog over een datum maar we denken aan oktober”, licht de voorzitter een tipje van de sluier. “We voorzien een heel beperkt vervangprogramma. Het zullen zeker geen grote festiviteiten zijn want er komt geen tent op het marktplein. De verkiezingsshow zal in een zaal plaatsvinden. Mogelijk komt het parochiecentrum Sabot in aanmerking als de brandweer hiervoor groen licht geeft.”

Aardbeien voor koning

Dat de festiviteiten worden afgelast, is voor het comité al een zware klap, maar de traditie van de Aardbeiprinses wil men in Melsele niet zomaar opgeven. “Normaal zouden we met de huidige prinses en haar eredames in april naar het koninklijk paleis gaan om de primeuraardbeien te overhandigen aan de vorst. Dit kan nu uiteraard ook niet doorgaan. We gaan de aardbeien dan maar met een koerier laten bezorgen. De Aardbeiprinses is evenwel ook de ambassadrice van Melsele. We willen daarom toch ook dit jaar een kroontje uitreiken. Het gaat om de oudste prinsesverkiezing van het land. Al 58 jaar lang wordt een Aardbeiprinses verkozen. Die traditie willen we niet zomaar verloren laten gaan.”

Volle voorbereiding

De acht finalisten waren al volop in voorbereiding van de verkiezing toen de coronacrisis uitbrak. “Maar ook dat ligt nu natuurlijk helemaal stil”, vervolgt Luc. “De meisjes kunnen niet meer afspreken en krijgen ook geen begeleiding meer van de coaches. Ze zullen binnenkort misschien ook de handen vol hebben om de achterstand op school in te halen. Daarom dat we de datum voor de verkiezing meteen naar het najaar verplaatsen.”

Over een vervangprogramma is nog niks beslist. “Misschien dat de quiz voor de slimste straat van Melsele nog kan doorgaan maar dat gaan we later bespreken. Het is sowieso nu moeilijk om met ons comité beslissingen te nemen. We vergaderen wel via skype maar erg vlot gaat dat niet. Details over het ingekorte programma, de timing en de locatie gaan later nog meedelen.”