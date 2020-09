Geen 24 uur Levensloop, wel 24 dagen Tour of Hope als coronaproof alternatief Kristof Pieters

29 september 2020

14u08 0 Beveren Door de coronacrisis is er dit najaar geen Levensloop en is de 24 uur durende marathon in en rond de atletiekpiste geschrapt. De organisatie heeft een coronaproof alternatief met ‘Tour of Hope’. 24 dagen lang kun je wandelen of fietsen, met een vrije gift ten voordele van de Stichting tegen Kanker.

“We doen dit om de band met de Levensloopgemeenschap levend te houden”, zegt voorzitter Danny Noppe. “De boodschap is dat we moeten blijven bewegen en ons niet in slaap laten wiegen. Niet door kanker en niet door corona.” Tour of Hope start op 1 oktober om 16 uur en eindigt op 24 oktober om 16 uur. Het duurt dus 24 dagen, naar analogie met de 24 uur bij elke Levensloop. Freddy Wouters, Marc Herremans en Raf Van Wiele van Levensloop Beveren hebben drie wandelingen uitgestippeld. Eentje voor families met kinderen van vijf kilometer met een zoektocht, een voor de betere stappers van tien kilometer en een stevige tocht van vijftien kilometer voor wie wat meer uitdaging zoekt. Bijkomend is er ook een fietstocht van vijfendertig kilometer.

Net als bij Levensloop kunnen deelnemers zich registreren als teamlid op de website van Levensloop Beveren. “We vragen ook het aantal gewandelde of gereden kilometers op te geven. We willen 9.120 kilometer, de postcode van Beveren, op de teller krijgen. Het staat ook iedereen vrij om net als bij de traditionele Levensloop een gift te doen.”

Op 10 of 11 oktober staat een virtuele kaarsenceremonie op het programma in Hof ter Saksen. De ceremonie wordt opgedragen aan mensen die kanker (gehad) hebben of die er aan overleden zijn. Dit zal alleen online te volgen zijn op social media. Op 24 oktober zal de ‘Tour of Hope Pro Bike Tour’ rond 14 uur aankomen op het atletiekterrein in Beveren. Dit is een meerdaagse fietstocht voor geoefende fietsers, die in verschillende etappes alle Levensloopsteden en -gemeenten van België doorkruist. De aankomst zal in gesloten gezelschap plaatsvinden door de coronamaatregelen. Meer info op www.facebook.com/TourofHope2020.