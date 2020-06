Geef fuiven in jeugdcentrum Togenblik maar men kan er wel gaan blokken Kristof Pieters

09 juni 2020

19u38 0 Beveren Studenten kunnen nog tot eind deze maand terecht in jeugdcentrum Togenblik in Beveren om er te blokken. Studeren in tijden van corona is niet gemakkelijk. Beverse jongeren gaven aan nood te hebben aan een stille ruimte om te kunnen studeren. Daarom richt de jeugddienst tot en met 30 juni de zaal van Togenblik in als studieruimte.

De afgelopen jaren stelde het Beverse gemeentebestuur tijdens de blokperiode verschillende studieruimtes ter beschikking. Studenten konden terecht in de hoofdbibliotheek op het Gravenplein, op de Sint-Maarten Bovenschool en in de poly- en mediazaal van CC Ter Vesten. Door de coronacrisis konden deze ruimtes echter niet gebruikt worden tijdens de examenperiode. Aangezien de omstandigheden thuis zich niet altijd lenen tot studeren, vroeg gemeenteraadslid Lien Van Dooren namens JONGC&V Beveren het gemeentebestuur zo snel mogelijk opnieuw studieruimtes open te stellen waar studenten kunnen blokken. “Niet elke student beschikt thuis over een rustige studieruimte, een bureau en een toegankelijke internetverbinding. Er is daarom, zeker in de huidige omstandigheden, meer dan ooit nood aan openbare studieruimtes”, zegt Van Dooren. Zelf stelde ze de jeugdhuizen, ontmoetingscentra en kerkgebouwen voor die momenteel niet worden gebruikt.

Intussen heeft de jeugddienst de fuifzaal van het jeugdcentrum Togenblik opengesteld. Men kan er terecht van maandag tot donderdag tussen 8 en 17 uur en op vrijdag van 8 tot 16 uur. In het weekend is de blokruimte gesloten. De beschikbare studeerplaatsen zijn wel beperkt. Vooraf een studeerplek reserveren is dus verplicht. Men moet een studeerplek telkens voor een volledige dag reserveren. Elke donderdag krijgen studenten opnieuw de kans om zicht in te schrijven voor de week erna.

Wie zich inschrijft voor Togenblok 2020 moet wel de vooropgestelde maatregelen naleven. Bij het binnenkomen, rondwandelen en naar toilet gaan moet er een mondmasker gedragen worden. Er is handzeep en handgel voorzien. Mondmaskers moeten de studenten zelf meenemen. Er is water beschikbaar maar men moet wel zelf een eigen herbruikbare drinkfles meebrengen.