Gedetineerde brengt nacht door op afdak gevangenis Beveren Kristof Pieters

24 juni 2019

08u35 4 Beveren In de gevangenis van Beveren heeft een gedetineerde de nacht buiten doorgebracht op een afdak op de binnenplaats. Hij was zondag na de avondwandeling op het dak gekropen en weigerde er terug af te komen. Omdat het om een afdak gaat uit plexiglas, hebben de politiediensten besloten om niet tussenbeide te komen en te wachten tot de man uit eigen beweging terug naar beneden komt.

Het motief voor de actie is een eis tot overplaatsing. De gedetineerde had zijn actie goed voorbereid. Hij had met een laken uit zijn cel een touw gemaakt en dat onder zijn trui gestoken en mee naar buiten genomen voor de avondwandeling omstreeks 18 uur. De man probeerde daarna een opstand te creëren maar hij vond maar weinig gehoor bij de andere gedetineerden. Die zagen het niet zitten om hem in zijn opstand te volgen. De man gebruikte zijn zelfgemaakt touw dan maar om op een afdak te klauteren. Ook na een tussenkomst van de lokale politie weigerde hij om naar zijn cel terug te keren.

Het dak bestaat uit plexiglas en de gedetineerde manu militari van het afdak halen, is daarom niet zonder gevaar. Het risico is dan reëel dat het glas door het gewicht zou breken. Aangezien er geen vluchtgevaar was, hebben de directie en de politiediensten daarom besloten hem op het dak te laten zitten. De man bracht er vervolgens de nacht door. Deze ochtend is de gedetineerde, die in goede gezondheid verkeert, nog steeds niet van het afdak gekropen. Bij de voorspelde hitte van vandaag zal dat mogelijk niet meer zo lang duren.