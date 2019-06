Gedetineerde brengt nacht door op afdak gevangenis Beveren mvdb

24 juni 2019

08u35

Bron: Belga 2 Beveren In de gevangenis van Beveren is omstreeks 18 uur gisteravond een gedetineerde na de avondwandeling op een afdak gekropen. Ook na een tussenkomst van de lokale politie weigerde hij om naar zijn cel te gaan.

Gezien er geen vluchtgevaar was, hebben de directie en de politiediensten besloten hem op het dak te laten zitten. Deze ochtend is de gedetineerde, die in goede gezondheid verkeert, nog steeds niet van het afdak gekropen. Het zou gaan om een individuele protestactie, zegt een woordvoerder van het gevangeniswezen, maar het is niet duidelijk wat de gedetineerde aankaart. De lokale politie volgt de situatie op.