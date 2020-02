Gastvrij Beveren verwelkomt asielzoekers met slinger van hartjes Kristof Pieters

19 februari 2020

18u09 0 Beveren Het vrijwilligersnetwerk Gastvrij Beveren wil dat de vluchtelingen zich welkom voelen in de gemeente. Ze spraken daarom de scholen aan om hartjes te maken. Die werden woensdag opgehangen in de bomen voor de deur van het asielcentrum.

Gastvrij Beveren is een organisatie die bestaat uit vrijwilligers. De groep is gestart in 2016 naar aanleiding van de komst van het opvangcentrum in Kallo. “Om ervoor te zorgen dat nieuwe bewoners zich welkom zouden voelen bedachten we de actie ‘een hart voor vluchtelingen’ en nodigden we de Beverse lagere scholen uit om een hartje te knutselen”, zegt Jelka Dobbeleir. “De hartjes hebben we opgehangen in de bomen voor het opvangcentrum. De scholen zijn trouwens enthousiast mee op de kar gesprongen. We ontvingen honderden hartjes in vele kleuren en maten en met een warme boodschap in allerlei talen.

Daarnaast start er ook een actie met raambordjes ‘Welkom in Beveren’. Die zullen vanaf woensdag ter beschikking gesteld worden van alle geïnteresseerde burgers. “We willen zo een signaal geven dat er in Beveren heel wat mensen wonen die beseffen dat mensen op de vlucht recht hebben op een menswaardige opvang.”

Gastvrij Beveren wil ook in het centrum zelf haar steentje bijdragen. “We hebben nu een vaste kern van een 20-tal vrijwilligers”, vervolgt Jelka. “Die kunnen heel wat hulp bieden. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen wegwijs maken in Beveren. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers die workshops willen geven. We gaan afwachten wat de behoeften zijn maar met 40 kinderen in het centrum zal er zeker nood zijn aan een helpende hand.”

Donderdag organiseert het extreemrechtse Voorpost een tegenactie. “We hebben hiervoor toelating gegeven maar de voorwaarde is wel dat alles sereen en rustig verloopt”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver. De manifestanten komen om 19 uur samen op het Gravenplein. De politie zal een oogje in het zeil houden. De actievoerders hebben namelijk geen toelating om af te zakken richting opvangcentrum.