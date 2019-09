Gastvrij Beveren heet asielzoekers welkom met menselijke ketting Kristof Pieters

23 september 2019

19u45 12 Beveren Zo’n vijftigtal sympathisanten hebben maandagavond een menselijke ketting gevormd op de Grote Markt van Beveren als reactie op de haatberichten tegen de komst van een nieuw opvangcentrum voor asielzoekers. “We moeten de vooroordelen laten varen want anders komen we nergens", zegt Tamara Laevaert van de actiegroep Gastvrij Beveren.

Gastvrij Beveren is een actiegroep die al enkele jaren bestaat en in 2016 werd opgericht om de asielzoekers van het domein Westakkers en Fort Sint-Marie te helpen. Er werden onder meer workshops gegeven rond fietsherstelling. Het asielcentrum op de grens van Kallo en Zwijndrecht sloot datzelfde jaar nog de deuren. De actiegroep bleef wel actief. “We staan nog altijd in nauw contact met de verschillende opvangcentra in de omgeving, vertelt oprichtster Tamara Laevaert. “We betreuren dat zoveel mensen vooroordelen hebben en soms ronduit racistisch reageren op de komst van een nieuw opvangcentrum in Beveren. Deze asielzoekers zijn mensen zoals wij. Ze zijn gewoon opgegroeid in een andere omgeving en hebben vaak schrijnende situaties meegemaakt.”

Contact met vluchtelingen

De actiegroep begrijpt dat veel mensen met vragen zitten. “Het is daarom belangrijk dat de buurtbewoners zo snel mogelijk goed geïnformeerd worden. We weten uit ervaring dat ook contact met de vluchtelingen vaak helpt om een ander beeld te vormen. We vragen de mensen enkel om de asielzoekers het voordeel van de twijfel te geven.”

Gastvrij Beveren heeft een stuurgroep van een 15-tal mensen en een achterban van nog zo’n 50 tot 60 personen. Een heel aantal had maandagavond gehoor gegeven aan de oproep om deel te nemen aan een symbolische actie op de Grote Markt. Er werd een menselijke ketting gevormd om een positief signaal te geven dat er ook inwoners de vluchtelingen wel welkom willen heten. De politie was discreet in burger aanwezig maar alles verliep sereen en rustig. Dinsdagavond heeft Vlaams Belang ook een manifestatie aangekondigd maar dan wel om te protesteren tegen de komst van het asielcentrum.