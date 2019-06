Gastronomisch restaurant Rosmarino opent deuren in voormalige Nieuwe Schandpaal: “We gaan voor plaatsje in Gault&Millau” Kristof Pieters

12 juni 2019

12u51 0 Beveren In de Kloosterstraat in Beveren heeft het nieuwe gastronomisch restaurant Rosmarino de deuren geopend. De zaak is gevestigd in het historische pand van de voormalige Nieuwe Schandpaal. Chef Pascal Fuchs heeft al heel wat jaren ervaring op de teller en het ontbreekt hem niet aan ambitie. “Net als onze voorganger gaan we voor een vermelding in de gids van Gault&Millau.”

Het bekende gastronomisch restaurant De Nieuwe Schandpaal sloot eind juli vorig jaar definitief de deuren. Chef Wim De Beule en echtgenote Ilse Verschelden besloten om het na twintig jaar over een totaal andere boeg te gooien. Ze gingen intussen in hun thuisgemeente Waasmunster van start met een kleinschaliger culinair project. Het restaurant in de Kloosterstraat bestond al 38 jaar. Beveren dreigde hiermee een culinair monument te verliezen maar die vrees bleek onterecht. De Limburgse topchef Pascal Fuchs (50) blaast de zaak namelijk nieuw leven in. Onder de naam Rosmarino zal er opnieuw op gastronomisch niveau gekookt worden.

Fuchs heeft al heel wat watertjes doorzwommen. Hij had een eigen zaak in Limburg, een brasserie die hij opbouwde tot gastronomisch restaurant. “Daarna heb ik heel lang als freelancer in de keuken gestaan van verschillende restaurants”, vertelt hij. “Onder meer bij Sea Grill in Brussel en bij Hostellerie Prieuré de Conques in Florenville. Deze streek ken ik ook wel want ik heb ook nog drie jaar lang in de potten geroerd bij Roosenberg in Waasmunster.”

Franse keuken met zuiderse accenten

Op zijn vijftigste twijfelde hij even of hij nog wel de stap wou zetten naar een eigen zaak. “En de drang om toch terug op eigen benen te staan heeft het gehaald”, lacht hij. “De basis van mijn keuken is Frans maar ik werk graag met zuiderse accenten. Zo zijn we ook bij de naam Rosmarino terechtgekomen. Die naam voelde ook goed bij de oranjerie waar de mensen hier tafelen. Ik was meteen verkocht toen ik dit pand bezocht. Het is een bijzonder fraai en charmant herenhuis dat dateert uit 1880. Ik heb wel bewust het aantal couverts beperkt gehouden. In de oranjerie kunnen we 30 tot 35 personen ontvangen. De salons van het herenhuis zelf gaan we enkel gebruiken voor ‘private dining’. Groepen kunnen hier apart zitten aan een grote tafel.”

Chef Pascal Fuchs werkt ook met een beperkt team dat buiten hemzelf bestaat uit een sommelier, een sous-chef en Marcel Zanotelli als maître. “We hebben een wisselend menu dat geïnspireerd is op het marktaanbod en een degustatiemenu van de chef maar men kan uiteraard ook à la carte eten. Klanten mogen zich verwachten aan de klassieke Franse keuken maar wel met mijn eigen stijl die ik door de jaren heen ontwikkeld heb. Ik werk met topproducten die de klanten ook nog zullen herkennen op het bord.”

De chef heeft intussen Limburg ingeruild voor Beveren als woonplaats. “En ik ben hier warm onthaald. Dat doet wel deugd want in een onbekende gemeente een restaurant uit de grond stampen is niet evident. De mensen hebben gelukkig hun weg al gevonden. Leuk is dat we ook klanten over de vloer krijgen van de voormalige Nieuwe Schandpaal. Het eerste jaar moet het geheel natuurlijk een goed geoliede machine worden maar ik ga niet verbergen dat we ambitie hebben. Net als mijn voorganger hoop ik met Rosmarino snel opgenomen te worden in de culinaire gids van Gault&Millau.”