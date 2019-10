Gastronomisch restaurant Rosmarino failliet op amper half jaar tijd: Niet alleen leveranciers, maar ook klanten die voorschot betaalden zijn geld kwijt Kristof Pieters

14 oktober 2019

15u49 0 Beveren Restaurant Rosmarino in de Kloosterstraat in Beveren is failliet verklaard en dit nog geen half jaar na de opening. Chef Pascal Fuchs had nochtans grote plannen met de zaak. Niet alleen leveranciers zijn gedupeerd maar ook klanten aan wie een voorschot werd gevraagd zijn hun geld kwijt.

De Limburgse chef Pascal Fuchs nam het restaurant eind april dit jaar over. Het historische pand van de voormalige Nieuwe Schandpaal stond al sinds juli het jaar voordien leeg. De zaak was een begrip in Beveren en bestond al 38 jaar. Fuchs had vroeger een eigen restaurant in Limburg, maar ook dat ging failliet. Daarna werkte hij als freelancer in verschillende bekende restaurants zoals Sea Grill in Brussel en Hostellerie Prieuré de Conques in Florenville. Hij roerde ook nog drie jaar lang in de potten bij Roosenberg in Waasmunster. Onder de naam Rosmarino besloot hij het nog eens op eigen benen te proberen maar dat is dus snel faliekant afgelopen.

De reacties op zijn keuken, de klassieke Franse, waren zeker niet slecht, maar de stevige prijzen schrikten veel mensen af. Fuchs werkte met slechts een klein team dat uit hemzelf, een sous-chef, een maître en een sommelier bestond. “Net als onze voorganger gaan we voor een vermelding in Gault&Millau”, klonk het strijdvaardig in een interview in onze krant. Voor een reactie op het faillissement konden we hem echter niet bereiken.

Tekenen aan de wal

Het moet wel bijzonder snel bergaf gegaan zijn, want op 16 september werd het faillissement uitgesproken door de rechtbank in Gent. Het handelsfonds wordt deze maand geveild bij Vavato in Sint-Niklaas. Er waren wel al tekenen aan de wand dat het niet goed ging. In augustus stonden klanten die een tafel hadden gereserveerd voor een gesloten deur. “Ik had via het online boekingssysteem een tafel voor twee personen gereserveerd”, getuigt Marlene De Roos uit Sint-Pauwels. “Daar aangekomen stonden we echter voor een gesloten deur. We hebben dan uiteindelijk toch de zaakvoerder aan de lijn gekregen en die verklaarde droogweg dat ze al een tijdje geen middagservice meer deden door een gebrek aan interesse. Dan had hij dit wel eens kunnen aanpassen op zijn website. Wij hadden de verplaatsing gemaakt en er zat niks anders op dan snel nog een alternatief te gaan zoeken.” Ook na het vonnis van de rechtbank bleef het restaurant mist spuien. Op de site van Rosmarino staat namelijk dat de zaak gesloten was van 16 september tot 7 oktober wegens vakantie. Aan de deur hing dan weer een papiertje dat de sluiting te wijten was aan ziekte van de chef.

Klanten gedupeerd

Er zijn niet alleen klanten die nodeloos voor een gesloten deur stonden. Andere zijn gedupeerd door het faillissement omdat er bij reservaties tot 200 euro voorschot werden gevraagd. Eén iemand is zelfs 440 euro kwijt. Ook mensen die een cadeaubon kochten, zullen hun geld wellicht niet meer terugzien. Op sociale media wordt er dan ook verontwaardigd gereageerd.