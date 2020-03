Gasbel geraakt bij boren van fundering op werf nabij DP-World Kristof Pieters

03 maart 2020

17u35 0 Doel Op de terreinen van DP-World in de Waaslandhaven is dinsdagmiddag een gasbel geraakt. Dat gebeurde toen er op een werf van Elia een paal in de grond gedrild werd. Er zou daarbij ook een kleine brand ontstaan zijn.

De brandweer kwam ter plaatse net als meerdere ploegen van Fluxys. Nabij de werf ligt immers een hogedruk gasleiding. Gelukkig bleek al snel dat de leiding niet geraakt was. Na onderzoek bleek het te gaan om een gasbel van methaangas. Dat gas komt voor op een diepte van meerdere meters en ontstaat door de veenlaag die in de ondergrond aanwezig is. Een deel van de terminal was tijdelijk afgesloten, maar de werkzaamheden konden al snel hervat worden. Er vielen geen gewonden.