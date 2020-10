Game of Thrones in Beveren: Archeologen ontrafelen geheimen van Singelberg Kristof Pieters

09 oktober 2020

17u06 6 Beveren Naar aanleiding van de ‘Archeologiedagen’ maakt Erfpunt op zondag 11 oktober de resultaten bekend van een bodemscan van de Singelberg, de plek waar eeuwenlang een trotse burcht stond die het land van Beveren domineerde. Een oude en fikse familieruzie kan hierdoor in een nieuw licht geplaatst worden.

In Singelberg groeide Joos Vijd op, die de gebroeders van Eyck de opdracht gaf tot het schilderen van het wereldberoemde altaarstuk Het Lam Gods. Zo’n zestig jaar voor zijn geboorte echter, was de Beverse berg het toneel van een gewelddadige familieruzie.

Eind 12de eeuw stond op de motte, een kunstmatige heuvel waarop de burcht werd gebouwd, een centrale verdedigingstoren of donjon. “In de 13de eeuw volgden verschillende Diederikken elkaar van vader op zoon op als heer van Beveren”, vertelt Jeroen Van Vaerenbergh, archeoloog bij Erfpunt. “Nadat Diederik V kinderloos stierf, kwamen eerst zijn broer Evrart en, toen ook hij overleed, zijn zus Filippa aan de macht. Tot ineens de jongste broer Jan van Beveren ten tonele verscheen. Als predikheer had hij een gelofte van armoede afgelegd en verzaakt aan zijn erfenis, maar met zijn installatie als bisschop van Potenza eiste hij aanspraak op het Land van Beveren. Dat was echter buiten Isabella gerekend, dochter van de overleden Filippa, die uiteindelijk aan het langste eind trok en zichzelf dame van Beveren mocht noemen.”

Ridders voor de poort

Op vrijdag 11 september 1310 stond Jan van Beveren echter onverwacht voor de poort, in het gezelschap van vijf ridders en een groep gewapende handlangers, om zijn nichtje aan te vallen. “Zij namen met veel geweld de eerste en de tweede poort in”, weet historicus Kevin Poschet. “De hertogin moest zich terugtrekken en lichtte de brug van burcht. Het neerhof en alle huizen en stallingen werden geplunderd. Filippa kreeg de belofte dat haar familie en gevolg ongeschonden mochten vertrekken, waarna de brug werd neergelaten. Het gekregen woord werd echter prompt verbroken en Isabella werd acht weken lang gevangengezet; een van haar kinderen belandde zelfs in de dievenput. Haar juwelen en luxueuze kledij werden afgepakt. Uiteindelijk was het de graaf van Vlaanderen die een einde maakte aan het familieconflict.”

Decor van gevecht

Hoewel het bestaan van het neerhof, de poorten en de bruggen altijd gekend was, zijn die dankzij de bodemscan van Erfpunt nu ook in beeld en in kaart gebracht. “Voor het eerst hebben we een vrij realistisch idee van hoe het strijdtoneel eruitzag”, zegt Van Vaerenbergh. “We weten nu hoe groot het neerhof was, waar de poorten waren en de grachten lagen en waar mogelijk zich gebouwen bevonden.”

Op zondag 11 oktober, tijdens de Archeologiedagen, presenteren de archeologen van Erfpunt de resultaten van het onderzoek. Samen met het publiek wordt er ter plaatse gewandeld op zoek naar het neerhof en de fundamenten van het oude bruggenhoofd. Er zijn rondleidingen om 13, 14, 15 en 16 uur. Elke rondleiding duurt zo’n 60 minuten en er kunnen maximum 40 personen per tijdslot aansluiten.

Reserveren via tickets.tervesten@beveren.be of 03 750 10 00.