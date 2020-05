Frustratie groeit bij cafébazen nadat zomerbar takeaway mag organiseren Kristof Pieters

19 mei 2020

17u30 8 Beveren Enkele horecabazen hebben hun ongenoegen geuit over de ‘Thirsty Toucan’-bar die momenteel staat opgesteld aan Van der Valk Hotel Beveren. Zaakvoerder Tim Van der Valk begrijpt de frustraties bij collega’s. “Maar wij zoeken ook maar creatieve manieren om aan de slag te kunnen.” Schepen Filip Kegels (N-VA) bevestigt dat alles in regel is.

De Thirsty Toucan is een zomer- en winterbar van Van der Valk Hotel Beveren. Deze zomer krijgt de bar geen toestemming om op te stellen in het kasteeldomein Cortewalle. De containerbar staat sinds maandag wel opgesteld in de tuin van het hotel. Mensen kunnen er terecht om een snack of drankje af te halen en dat is blijkbaar een doorn in het oog van enkele collega’s uit de horeca. “Blijkbaar is niet iedereen gelijk voor de wet”, klinkt het boos.

Schepen Filip Kegels (N-VA) is echter formeel: “Zowel Hotel Beveren als Cultuurcafé Ter Vesten verkopen zowel food als drank als takeaway en zijn in regel met de voorschriften.”

Tim Van de Valk toont begrip voor de frustraties bij andere horecabazen maar wijst erop dat foodtrucks sinds maandag zijn toegelaten. “Bij slecht weer zouden we dit niet doen maar we zitten hier vlak naast een fietssnelweg en mensen appreciëren de moeite. Men kan ter plaatse niks consumeren. We verkopen alleen snacks en drankjes in meeneemcontainers. Uiteraard hebben we hiervoor de toelating gevraagd aan de gemeente en die toestemming ook gekregen.”

Ook schepen Kegels kent de grote frustraties bij de horeca over het uitblijven van mogelijkheden om ook aan de slag te kunnen gaan. “Het gaat dan vooral om de takeaway die een brasserie of restaurant wel kan organiseren maar een café niet”, legt hij uit. “We zijn als gemeente echter afhankelijk van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. Ik hoop dan ook dat er op korte termijn een oplossing komt voor deze problematiek die met de dag groter wordt en pleit voor een gecontroleerde opening van deze horecazaken.”