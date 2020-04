Frituren De Vlieger houdt in coronatijden hoofd boven water dankzij ‘friettaxi’: “Blij dat we die investeringen 15 jaar geleden hebben gedaan” Kristof Pieters

02 april 2020

16u32 5 Beveren Tom De Vlieger en Katrien Van Dosselaer gingen vijftien jaar geleden van start met hun ‘friettaxi’ omdat hun zaak onbereikbaar was geworden door wegenwerken. Vandaag telt hun vloot al zes voertuigen en staat de telefoon roodgloeiend door de coronacrisis. “Het is niet dat we vooruitziend waren maar vandaag plukken we wel de vruchten van onze investeringen.”

Frituren De Vlieger is een begrip in Beveren. Verspreid over de gemeente hebben Tom De Vlieger en Katrien Van Dosselaer vijf frituren en beschikken ze over zes voertuigen om de bestellingen aan huis te leveren. “We zijn met de friettaxi in 2005 gestart als één van de eerste in België”, vertelt Tom. “Dat jaar werd het Kerkplein in Melsele heraangelegd waar onze grootste zaak is gevestigd. Die dreigde echter onbereikbaar te worden door de werken. Ik besloot de gok te wagen en met een friettaxi te beginnen. Mensen konden pizza en pita aan huis laten leveren maar niemand die het waagde om dit ook met frieten te doen.”

Weinig kwaliteitsverlies

Tom groeide letterlijk op in de frituur van zijn vader en kent dan ook de knepen van het vak. “En ik moet toegeven: om de frieten volledig tot hun recht te laten komen, eet je ze best als ze meteen uit de friteuse komen. Maar het kwaliteitsverlies bij transport valt best mee. We beschikken over thermische boxen en laten de damp wat ontsnappen zodat de frieten krokant blijven.”

Bij het uitbreken van de coronacrisis was het ook voor Tom en Katrien even bang afwachten wat de gevolgen waren. “De eerste twee dagen zagen we niemand nog in het frituur en stond ook de telefoon stil maar daar is gelukkig snel verandering in gekomen. Op dit moment draaien we opnieuw de omzet van vroeger en bovendien hebben we niemand op technische werkloosheid moeten plaatsen. In onze frituren zelf is het nog altijd erg kalm maar de friettaxi blijkt nu goud waard. Op sommige dagen zetten we tot 11 chauffeurs in en gebruiken we ook privéwagens om alles te kunnen bolwerken.”

Enorme logistiek

Andere frituren proberen sinds de lockdown het voorbeeld te volgen maar moeten soms snel afhaken. “Ik vind dit verschrikkelijk voor al mijn collega’s”, benadrukt Tom. “Het is niet dat ik een glazen bol heb gehad maar ik pluk nu natuurlijk de vruchten van al die investeringen. Het gaat niet alleen om de voertuigen. We hebben een telefooncentrale met drie lijnen en een receptionist die alle bestellingen aanneemt en meteen doorplaatst zodat klanten binnen het uur beleverd worden. Daar zit een enorme logistiek achter. Voor ons is het ook een extra kost want we leveren gratis vanaf 15 euro in Groot-Beveren en vanaf 20 euro voor de omliggende gemeenten zoals Zwijndrecht, Kruibeke en Burcht of het havengebied.”

Uiteraard nemen alle medewerkers ook de nodige voorzorgsmaatregelen. “Iedereen beschikt over mondmaskers en handschoenen en de voertuigen worden elke dag gedesinfecteerd”, vult Katrien aan. “Het personeel had natuurlijk ook de vrije keuze. We gingen niemand verplichten om in deze crisistijden te werken maar iedereen is dankbaar dat ze aan de slag kunnen blijven. Wij zijn op onze beurt de medewerkers dankbaar dat we onze zaak zo overeind kunnen houden. Dat is in deze tijden geen evidentie.”

De friettaxi is te bereiken op 03/755.49.01.