Freethiel rouwt om overlijden van materiaalman Willy Van de Velde Kristof Pieters

27 december 2019

18u34 1 Beveren Het jaar is in mineur geëindigd voor voetbalclub Waasland-Beveren. Willy Van de Velde (67) verloor donderdag de strijd tegen een slepende ziekte. Hij was decennia lang een vaste waarde op de Freethiel. Eerst als speler, later als talentscouts en uiteindelijk jarenlang de vaste materiaalman van het eerste elftal.

Het tragische nieuws kwam donderdag hard aan bij de club, amper enkele uren voor de match tegen STVV. Er werd meteen beslist om een minuut stilte te houden voor de aftrap. De wedstrijd werd gewonnen en de zege werd door spelers en trainer opgedragen aan hun overleden materiaalman. Na de match kwamen de spelers samen in de kleedkamer en betuigden ze nogmaals hun eer met een applaus.

“Deze rasechte Beverenaar zal altijd in onze harten blijven voortbestaan”, laat de club weten. Willy Van de Velde was dan ook een monument op de Freethiel. Hij was van zijn tien jaar verboden aan de club en doorliep alle jeugdreeksen bij geel en blauw. In 1971 won hij met de Beverse UEFA-junioren de landstitel en datzelfde seizoen maakte hij ook zijn debuut in de hoogste voetbalklasse, als invaller op het veld van Crossing Schaarbeek. De daaropvolgende weken stond hij in het basiselftal tegen het grote Club Brugge en Anderlecht.

Toeverlaat van Ivorianen

Door zijn legerdienst kon Willy jammer genoeg nooit alle potentieel halen uit zijn voetbalcarrière. Hij verliet in 1973 de Freethiel en trok naar de fusieclub Vigor Wuitens Hamme. Later volgden ook nog Herleving Sint-Pauwels en Svelta Melsele. Hij keerde na zijn actieve voetbalcarrière echter terug naar de Freethiel, eerst als talentscout, vervolgens als afgevaardigde van de beloften. Hij was ook de toeverlaat van de Beverse Ivorianen toen die de wacht uitmaakten bij SK Beveren. Daarna ging hij aan de slag als materiaalman van het eerste elftal. Dat laatste heeft hij tot dit jaar met veel plezier gedaan.

“Als materiaalman zorgde Willy ervoor dat alle kledij en accessoires klaarlagen voor het gebruik bij een training of wedstrijd”, klinkt het bij de club. “Hij was een volwaardig onderdeel van de technische staf en had een goede band met de spelers en trainers.” Willy verloor op 67-jarige leeftijd de strijd tegen een slepende ziekte. Recent werd een vacature uitgeschreven voor een nieuwe materiaalman of -vrouw maar bij de club weten ze dat Willy onvervangbaar is.

Nooit iets vragen

Hij was zes op zeven dag op de Freethiel en dat vanaf het ontbijt voor de spelers om 8 uur ’s morgens tot 5 uur ’s avonds. “Ik weet van elke speler wat hij moet hebben, zelfs welke sokken of ondergoed hij graag draagt”, vertelde Willy twee jaar geleden in een interview. “Ze moeten eigenlijk nooit iets vragen want alles ligt steeds klaar. Ik sta op en ga slapen met voetbal. Als ik ooit sterf, laat mijn vrouw me wellicht begraven met een voetbal…”

De volledige reportage kan u bekijken via de Facebookpagina van Waasland-Beveren. Er wordt afscheid genomen van Willy op donderdag 2 januari om 11 uur in rouwcentrum Melis aan het Yzerhand in Beveren.