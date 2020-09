Freethiel mag 1.800 supporters verwelkomen voor thuiswedstrijd tegen Anderlecht Kristof Pieters

16 september 2020

10u24 1 Beveren Voetbalclub Waasland-Beveren mag komend weekend opnieuw de deuren openen voor de supporters. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) gaf groen licht om abonnees in het stadion toe te laten. Die moeten wel verplicht zittend de match volgen. De staantribune blijft voorlopig gesloten.

Voor de eerstvolgende match tegen Anderlecht op 19 september hoopt Waasland-Beveren op een ‘vol huis’ maar daar moet wel een belangrijke kanttekening worden bijgemaakt. De capaciteit van de Freethiel werd namelijk teruggeschroefd tot 1.800 zitjes. “Dat we de staantribune niet mogen gebruiken is natuurlijk wel een aderlating”, geeft woordvoerder Martijn De Jonghe toe. “We hadden een plan uitgetekend om ook hier met bubbels te werken maar dat is niet door de gemeente goedgekeurd omdat het moeilijk af te dwingen is. Omdat er geen bezoekende supporters zijn, gaan we wel die tribune kunnen inzetten.”

Enkel abonnees kunnen een ticket kopen. Men kan ervoor kiezen de wedstrijd alleen bij te wonen, maar ook in bubbels van twee, drie, vier of vijf personen. De tribune en het vak kies je zelf, de plaats zal door het systeem automatisch ingevuld worden. Het is verplicht een mondmasker te dragen tot aan de zitplaats. Elke tribune heeft een aparte in- en uitgang zodat er geen vermenging kan ontstaan van de verschillende evenementenbubbels van telkens 400 personen.

“Er zal ook een app beschikbaar zijn om drank te bestellen”, vervolgt De Jonghe. “Er zullen mensen rondlopen met ‘drankrugzakken’ en betalen kan mobiel.” De allereerste thuiswedstrijd is meteen een topmatch tegen Anderlecht. Waasland-Beveren verwacht dan ook dat alle beschikbare zitjes zullen ingevuld zijn. “En gezien de stand in het klassement gaan we de steun van de supporters zeker kunnen gebruiken.”