Fotowinkel Malumax opent de deuren: “Klanten kunnen foto’s via smartphone doorsturen en meteen ophalen” Kristof Pieters

19 november 2019

15u20 0 Melsele Een fotowinkel vinden, is vandaag de dag een hele opgave. Heel wat zaken hebben de voorbije jaren de deuren gesloten. Volgens Marleen Verbruggen en Luc De Cock is er echter nog steeds veel vraag naar geprinte foto’s. Ze opende zopas de deuren van hun fotozaak Malumax. “Tegenwoordig nemen mensen bijna uitsluitend nog foto’s via de smartphone. We spelen op die trend in. Klanten kunnen een leuk kiekje meteen doorsturen en daarna de print komen ophalen.”

Ze noemen het zelf een late roeping. Luc De Cock (52) kreeg de microbe pas negen jaar geleden te pakken toen hij een oude lens van zijn schoonvader, een hobbyfotograaf, in handen kreeg bij een lenteschoonmaak op zolder. “Ik kocht voor die lens een eerste toestel en daarna had ik de snel de microbe te pakken. De onderwerpen moest ik niet ver zoeken. Ik werk als ladinginspecteur in de haven en die impressionante containerschepen en grote havenkranen hebben me altijd gefascineerd. Ik heb alles geleerd via zelfstudie. Dat gaat natuurlijk ook gepaard met trial and error. Overdag een schip fotograferen lukt de meeste onder ons nog wel maar bij valavond of zelf ’s nachts is het een ander paar mouwen. Dan begin je te experimenteren met diafragma, sluitertijden en iso.”

Luc viel met zijn scheepsfotografie al meermaals in de prijzen en zijn foto’s worden zelfs door de rederijen gebruikt. “Ik heb natuurlijk het voordeel dat ik werk bij de MPET-terminal en toegang krijg tot plaatsen waar niemand anders mag komen.”

Zijn echtgenote Marleen Verbruggen (48) sprong intussen mee op de kar. “Luc vertelde altijd erg gepassioneerd over zijn hobby en toonde me regelmatig zijn foto’s. Om te kunnen meepraten ben ik me gaan bijscholen en heb ik een opleiding fotografie gevolgd.”

Sinds een tweetal jaar gaan ze ook samen op pad. “We hebben elk een eigen visie op fotografie en dat maakt het interessant”, legt Marleen uit. “We nemen verschillende standpunten in en kiezen andere onderwerpen. Voor het maken van een huwelijksreportage is dat ideaal.”

Toen Marleen zonder werk kwam te zitten, besloot het koppel de stap te zetten naar een eigen zaak. “Ik sta overdag in de winkel want Luc blijft werken aan de haven. We doen wel samen reportagewerk. Het is plezant dat je als koppel dezelfde passie kan delen.”

Luc en Marleen roeien tegen de stroom in met de opening van Malumax want de voorbije jaren sloten heel wat andere fotowinkels de deuren. “Dat schrikt ons niet af. Integendeel zelfs. Mensen nemen tegenwoordig bijna uitsluitend nog foto’s via hun smartphone. Maar dat ene leuke kiekje kan je dan wel niet met oma en opa delen. Veel mensen hebben graag tastbare herinneringen. Zelf afprinten kost veel aan inkt en de kwaliteit is meestal niet schitterend. We spelen daar nu handig op in. Mensen kunnen onderweg hun foto’s doorsturen via de smartphone en ze daarna bij ons komen ophalen. We kunnen prints maken tot 1,6 meter en niet alleen op fotopapier. Dat gaat van canvas tot inpakpapier. In tegenstellig tot een webshop kan een klant in de winkel stappen om het juiste advies te vragen. En tot slot kan men hier ook terecht voor pasfoto’s. Wie een nieuwe identiteitskaart moet aanvragen, kan tegenwoordig lang zoeken om nog ergens een zaak te vinden waar men pasfoto’s maakt. Dus potentiële klanten zijn er volgens ons meer dan voldoende.”

Malumax is gelegen in de Gaverlandstraat 52 in Melsele. Alle info op https://www.malumax.be