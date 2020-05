Fotowinkel geeft dragers mondmasker opnieuw een gezicht via button Kristof Pieters

25 mei 2020

15u11 0 Beveren Fotowinkel Malumax uit Melsele is gestart met het maken van buttons voor mensen die een mondmasker moeten dragen maar toch graag door hun omgeving herkend worden. “Ideaal voor al wie in de zorgsector of het onderwijs werkt”, zegt zaakvoerster Marleen Verbruggen.

Het idee van de buttons komt van de Mechelse fotograaf Luc Hilderson. Hij riep andere fotografen op om zich bij het initiatief aan te sluiten. “We zijn meteen op de kar gesprongen”, vertellen Marleen Verbruggen en Luc De Cock. “We maken de buttons zelf en hebben hiervoor intussen een apparaat gekocht. Het meeste werk is het passend maken van de foto.”

Volgens het koppel zijn de buttons een geknipte manier om je toch herkenbaar te maken aan je omgeving tijdens het dragen van een mondmasker. “Ik heb het zelf ook al meegemaakt in de zaak dat er iemand voor de deur stond met een masker die ik niet herkend had”, vertelt Marleen. “Ik denk dat er echt wel een nood is. In de eerste plaats denken we aan de vele zorgverleners maar ook voor het onderwijs is dit ideaal. We zijn nu in overleg met rusthuis De Notelaar. Bij wijze van proef willen we de buttons gratis leveren. De foto’s moeten ze dan wel zelf bezorgen.”

Malumax droeg tijdens de coronacrisis haar steentje ook al op andere vlakken bij. Zo werden er tijdens de lockdown gratis foto’s afgedrukt en bezorgd aan de verschillende woonzorgcentra in de regio. Een initiatief waar door velen dankbaar gebruik van werd gemaakt.