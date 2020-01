Fototentoonstelling rond Doel in CC Ter Vesten even ter discussie maar plooien meteen gladgestreken Kristof Pieters

15 januari 2020

19u22 0 Beveren In de foyer van CC Ter Vesten in Beveren loopt nog tot 16 februari een fototentoonstelling rond Doel. De expo kende wel een woelige opbouw want de kunstenares werd gevraagd enkele aanpassingen te doen. Ze dreigde er vervolgens mee alles te annuleren en dat bleek voldoende.

Zowel de kunstenares Isabelle Plateer als de gemeente willen liever niet teveel woorden meer vuil maken aan het incident. Volgens het gemeentebestuur was de gevraagde aanpassing zeker niet politiek gestuurd. Het ging om enkele woorden in de begeleidende tekst waarover iemand binnen de administratie was gestruikeld. Isabelle Plateer liet echter meteen weten dat er van enige aanpassing of censuur geen sprake kon zijn. “Het is de eerste keer dat ik werd gevraagd om een aanpassing te doen aan de begeleidende projecttekst”, zegt Plateer. “Blijkbaar lag de thematiek bij sommige mensen gevoelig. Ik heb dan duidelijk gemaakt dat het om een geheel gaat dat te nemen of te laten is en daarmee was de discussie beëindigd.” Het college maakte er geen punt van waarop de expo alsnog opgebouwd kon worden zoals gepland.

Voor haar UNSETTLED-project trok fotografe Isabelle Plateer gedurende tien jaar geregeld naar Doel. Met fotoreeks stelt ze de internationale tendens van expansie in vraag en toont ze de impact van de havenuitbreiding op mens en milieu. De expo is al wereldwijd getoond en selectie foto’s hangt nog tot 16 februari in de foyer van CC Ter Vesten.

En er is nog meer kunst te ontdekken rond Doel in het cultuurcentrum. Donderdag 16 januari wordt de bekroonde docufilm ‘Doel’ getoond van een Scandinavische regisseur. “Mijn focus ligt op de relatie tussen bewoners en indringers, tussen mijlpalen en het dagelijks leven, tussen hoop en realiteit,” vat regisseur Frederik Sølberg zijn prent samen. Tickets kosten 5 euro. De voorstelling start om 20 uur.