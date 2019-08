Fotografen leggen ‘Beveren in 4 seizoenen’ vast Kristof Pieters

27 augustus 2019

17u32 0 Beveren Op het kasteel Cortewalle in Beveren zijn de winnende fotografen gelauwerd van de wedstrijd ‘Beveren in 4 seizoenen’. Dit keer werden de mooiste lentebeelden uitgekozen.

De adviesraad Toerisme Beveren nam eind 2017 het initiatief om in samenwerking met dienst Toerisme een fotowedstrijd te organiseren, gespreid over 2 jaar en over de 4 seizoenen. Vorig jaar werden de winter- en zomerfoto’s genomineerd. Dit jaar gingen de fotografen in de lente op pad op zoek naar mooie beelden. Later dit jaar volgt nog de herfsteditie van de wedstrijd.

“In Beveren zijn heel veel inwoners actief bezig met fotografie”, stelt schepen Inge Brocken (N-VA) vast. “Zij doen dit met passie en met oog voor mooie beelden. Daarvan getuigen de vele knappe foto’s die op de sociale media verschijnen. Het zijn dus niet noodzakelijk professionele fotografen die voor de mooiste kiekjes zorgen. We mogen het Beverse talent op dit vlak niet onbekend en onbenut laten.”

Van 1 maart tot 31 mei konden deelnemers hun mooiste lentebeelden bezorgen aan dienst Toerisme. Er waren 26 deelnemende fotografen met in totaal 124 ingezonden foto’s. Allerlei plekjes werden door de fotografen voor de lens gebracht: monumenten, de Waaslandhaven, natuurgebieden, ongekende hoekjes in de polder, enz. De jury koos er vijf beelden uit. Het gaat om Sluis Kallo (Maudy Verhaeghe), Essendreef ochtendmist (Sarah Van Driessche), Fort van Haasdonk (Geert Santon), Hof ter Saksen (Bruno Stevenheydens) en Schorren Prosperpolder-Hedwigepolder (Bruno Stevenheydens). De fotografen kregen een geschenkmand met streekproducten. De foto’s worden gepubliceerd op de sociale media en website van gemeente Beveren. “Maar we gebruiken ze ook om onze gemeente nog beter te promoten”, vervolgt Brocken. “We maakten al gebruik van ingezonden foto’s bij de heruitgave van de toeristische folder ‘Beveren Echt Beleven’. Deze folder werd trouwens ook in het Frans en het Engels vertaald.”

Wie zich als fotograaf wil bewijzen, krijgt nog een kans in het laatste onderdeel van de wedstrijd. Van 1 september tot 30 november kunnen via www.wetransfer.com herfstfoto’s ingezonden worden naar toerisme@beveren.be.