Fotoclub exposeert in en over Hof ter Saksen Kristof Pieters

04 oktober 2019

23u17 1 Beveren De Koninklijke Beverse Fotoclub stelt dit en volgend weekend foto’s ten toon met Hof ter Saksen als thema.

Op zaterdag 5 en 12 en zondag 6 en 13 oktober kan men het resultaat bekijken van 14 tot 18 uur in de ridderzaal van de Hoeve van Hof ter Saksen. De fotografen van de Beverse Fotoclub hebben gedurende vele jaren het ganse domein van Hof ter Saksen in beeld gebracht. De tentoonstelling is vrij te bezoeken.