Fort Sint-Marie krijgt nieuwe bestemming: hotel, kantoren en restaurant met zicht op de Schelde Kristof Pieters

20 mei 2020

20u49 0 Kallo/Zwijndrecht Een bastiontoren met een luxueus hotel en kantoren, een restaurant bovenop de kazematten met een uniek Scheldezicht, ateliers voor start-ups en vooral veel groene ruimte om te wandelen. Dat is kort geschetst het plan dat op tafel ligt voor het voormalige militair domein Fort Sint-Marie op de grens tussen Kallo en Zwijndrecht. Er is een akkoord tussen de gemeente Zwijndrecht en de Maatschappij Linkerscheldeoever om het voormalige fort te onteigenen.

Er zijn al jaren plannen om Fort Sint-Marie nieuw leven in te blazen maar nu is de herbestemming eindelijk echt uit de startblokken. In opdracht van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door LAMA Landscape Architects om te kijken of een herbestemming financieel haalbaar is. Het antwoord blijkt positief. “Er is nu een voorkeurscenario uitgewerkt met daarin de krijtlijnen”, zegt voorzitter Boudewijn Vlegels. “Het haventje zal niet bewaard kunnen worden. Het is te klein en de kosten voor een nieuwe sluis wegen niet op tegen de baten. Bovendien komt er een nieuwe dijk op Sigmahoogte. Het haventje zal gedempt worden voor de ontwikkelingen van slikken en schorren.”

Hotel en kantoren

Ook andere grote delen van het fort zullen vooral een groene bestemming krijgen. “Nu reeds zijn er belangrijke broedplaatsen voor vogels”, vult burgemeester André Van de Vyver (Groen) aan. “De oude schoolgebouwen en magazijnen worden gesloopt en er komt niks in de plaats. Aan de rand van het fort kan wel een bastiontoren gebouwd worden van een achttal verdiepingen. Het studiebureau doet de suggestie om er kantoren onder te brengen maar ook een hotel met een vijftigtal kamers. Er is blijkbaar vooral nood aan een hotel in het meer luxueus segment van de markt dat gericht is op zakenlui. De nabijheid van de haven is daarbij natuurlijk de grote troef.”

Ateliers in kazematten

De historische kazematten blijven uiteraard ook bewaard. Daarin ziet het studiebureau mogelijkheden voor start-ups, ateliers, enz. De zogenaamde ‘blok operaties’, een gebouw dat in de jaren vijftig in volle Koude Oorlog bovenop de kazematten werd neergepoot, kan ook bewaard blijven. “Er zal natuurlijk een stevige renovatie nodig zijn maar hier zijn we veel potentieel voor een restaurant met uitzicht op de Schelde en ruimte voor vergaderingen en seminaries”, vult Boudewijn Vlegels aan.

Wat ook gevrijwaard blijft is de unieke onderwaterbatterij van het fort. “In heel Europa is enkel in Malta zo’n torpedo-installatie te vinden”, weet burgemeester Van de Vyver. Hij kan het weten want in de jaren zeventig was hij als milicien zelf gekazerneerd in het Fort Sint-Marie.

Publiek toegankelijk

Ook het grote publiek zal van het fort kunnen genieten. Het wordt immers mogelijk om op de Scheldedijk te wandelen, iets wat in Kallo nu nergens kans. Vanuit Zwijndrecht en Melsele zal het fort makkelijk te bereiken zijn via een nieuwe fietsbrug over de E34. De oude toegangsweg via Kallo verdwijnt wel. Er komt een nieuwe toegang op de plek waar de bastiontoren wordt gebouwd.

Met de federale overheid zijn de plannen intussen al doorgesproken. “We gaan als gemeente het domein onteigenen”, legt de burgemeester uit. “Dat is een gangbare procedure die de hogere overheid zelf voorstelt. De aankoopprijs wordt geraamd tussen de 1,2 en 2 miljoen euro maar we gaan uiteraard nog een precieze schatting laten uitvoeren. Daarnaast moet er ook een GRUP worden opgesteld om de bestemming van het militair domein te wijzigen. Het is dus een proces dat wel wat jaren in beslag zal nemen maar het belangrijkste is dat de aftrap nu is genomen en het fort niet in privéhanden zal belanden.” Aan het hele project hangt natuurlijk een stevig prijskaartje en hiervoor wordt vooral gekeken naar een private partner. Vooral het hotel en restaurant zal ongetwijfeld voor veel interesse zorgen.

Een kort historiek van het fort

Fort Sint-Marie maakt sinds lang deel uit van de beschermingsgordel rond Antwerpen. Dit was zo in de tweede helft van de 16e eeuw toen de Spanjaarden en Alexander Farnese, in reactie op de as fort Liefkenshoek en Lillo, twee tegenforten bouwden waardoor de stad Antwerpen toch kon afgesneden worden: de forten Sint-Marie en Sint-Filips. Beide forten werden met elkaar verbonden door een 730 meter lange brug van geketende boten. Hierdoor moest Antwerpen zich in 1585 overgeven ten voordele van de Spanjaarden.

Later, in de tweede helft van de 19e eeuw was het fort Sint-Marie een onderdeel van de Brialmont fortengordel. Vanaf 1961 kreeg het fort een bestemming en functie als marinebasis. Het binnendok dateert uit deze tijd. Nadien werd een deel van de gebouwen door de zeevaartschool Cenflumarin gebruikt en ook korte tijd ingezet als asielopvangcentrum via het Rode Kruis. De gebouwen op de site van het fort staan momenteel leeg.