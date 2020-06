Fort Liefkenshoek opent terug de deuren op 1 juli Kristof Pieters

16 juni 2020

17u30 0 Kallo Het bezoekerscentrum van het Fort Liefkenshoek opent op 1 juli terug voor individuele bezoekers. Voorlopig blijft het belevingscentrum nog gesloten omwille van de vele interactieve toepassingen.

Het is net omwille van de interactieve toepassen dat er heel wat maatregelen genomen moeten worden. Zo zullen bezoekers verplicht een tijdslot moeten reserveren en een vast parcours volgen. Handen ontsmetten zal verplicht zijn en in het onthaalpunt mogen maximum twee personen (of een gezin) tegelijk zijn. De museumshop blijft gesloten.