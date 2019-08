Fokveedag en Buurderij wil landbouw dichter bij het grote publiek brengen Kristof Pieters

09 augustus 2019

17u18 1 Beveren Zondag 11 augustus is iedereen welkom op de 66ste provinciale Fokveedag. Op deze hoogdag van de Oost-Vlaamse landbouw kan je niet alleen paarden en koeien bewonderen. Dit jaar ondersteunen de initiatiefnemers mee het project ‘Boeren & Buren’. Vanaf 28 september kan je via het online platform lokale hoeveproducten kopen.

Boeren en Buren is een netwerk voor de rechtstreekse verkoop van lokale, ambachtelijke en hoeveproducten. Op een online platform plaatsen de plaatselijke producenten hun producten, en zo kunnen de klanten, de Buren, vooraf hun wekelijkse bestelling plaatsen. “Het is de bedoeling om groenten en fruit, vlees, zuivel, brood en andere ambachtelijke en streekproducten aan te bieden”, zegt Jan Annaert, één van de initiatiefnemers. Hij is zelf landbouwer. “Het werd steeds lastiger om rond te komen met varkens en koeien”, zegt hij. “Daarom hebben we ons toegelegd op zuivelproducten die recht van onze hoeve komen.”

Tijdens een wekelijks ontmoetingsmoment op zaterdag tussen 11.30 en 13 uur in de inkomhal van CC Ter Vesten komen de Buren hun producten ophalen en ook de producenten van hun voedsel kunnen ontmoeten. Wie interesse heeft in de Buurderij kan tijdens de Fokveedag terecht op een infostand. Op de streekproductenmarkt kan je al kennismaken met drie deelnemende producenten nl. groenten en fruit van de Pieter-Wijmshoeve uit Haasdonk, hoevezuivel van ’t Schuur uit Beveren en vlees van Saeftingerhof uit Kieldrecht. Meer info op boerenenburen.be

Gevarieerd programma

De Fokveedag is een gezamenlijk initiatief van het Fokveedagcomité, de vrienden van het Oost-Vlaams trekpaard, de Vriendinnen van Zambia, met steun van de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen. Terwijl heel wat jaarmarkten steeds minder succes hebben, stijgt het aantal bezoekers van de provinciale Fokveedag. Vorig jaar kwamen er meer dan duizend bezoekers én trok het evenement heel wat gezinnen. De organisatoren doen er dan ook alles aan om een gevarieerd programma te serveren.

Tussen 10 en 17 uur is er een prijskamp met 86 melkkoeien en 65 witblauwkoeien. En de prijskamp voor trekpaardveulens en jaarlingen breidt dit jaar uit met een voorselectie van het internationaal veulenkampioenschap. “De kinderen van de landbouwers zelf, showen in de namiddag zelf hun kalfjes van 6 tot 12 maand oud. Zij oefenen hiervoor al weken vooraf met hun lievelingsdieren”, zegt voorzitter Geert Verhelst.

Stoofvlees met frietjes

De landbouwers willen ook laten zien dat garant willen staan voor duurzaam en veilig voedsel. Zo kan je ‘s morgens genieten van een streekproductenontbijt en op de middag serveren ze stoofvlees met frietjes. Dit stoofvlees is afkomstig van het Saeftingherhof in Kieldrecht. Op het terras kan je genieten van twee streekbieren die de landbouw mee promoten: het Beverse streekbier Boerke en Boerinneke en het Nevels Trekpaard bier. Voor de kinderen is er een huifkarritje, spelen met de knuffelkoe, een ritje op een pony, kindergrime, een tractorparcours, een springkasteel of ze kunnen genieten van een ijsje. Daar bovenop trakteren de landbouwers vanaf 14 uur iedereen op gratis pannenkoeken. De opbrengst van de drank is ten voordele van projecten in Zambia. “Met de opbrengst van vorig jaar hielpen we mee aan de financiering van 3 kippenkwekerijen”, vertelt Hilde Verhelst van de vzw Vriendinnen van Zambia. “Solidariteit is belangrijk en we zijn er fier op dat we met de Oost-Vlaamse landbouwers investeren in duurzame projecten in het Zuiden.”