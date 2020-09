Fluxys wil nieuwe aardgasleiding aanleggen naast E34 Kristof Pieters

16 september 2020

17u23 8 Regio Over enkele jaren komt er een nieuwe aardgasleiding tussen Zelzate en Kallo. Om die aanleg mogelijk te maken, moet wel eerst een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) opgemaakt worden. Nog tot 19 oktober loopt de publieke inspraakperiode. De Vlaamse overheid organiseert drie infomarkten.

België heeft geen eigen aardgasbronnen en voert dus aardgas in uit het buitenland. Netbeheerder Fluxys staat in voor het hogedruknetwerk voor aardgas. De nieuwe aardgasleiding langs de E34 is nodig om de bevoorrading te verzekeren in de haven. De aanvoercapaciteit moet vergroot worden omdat er steeds meer industriële gasaansluitingen zijn in de haven. De infrastructuur zal meteen compatibel zijn voor de instroom van koolstofneutraal groen gas.

De pijpleiding gaat van Zelzate tot Kallo en komt ten noorden van de E34 te liggen. Eerst moet wel de bestemming van de grond gewijzigd worden en daarvoor wordt nu dus een GRUP opgemaakt. De bevolking krijgt inspraak en kan ook de plannen inkijken tijdens drie infomarkten. Op maandagnamiddag 28 september is dat in GC ‘t Safarken in Wachtebeke, op woensdagnamiddag 30 september in de sporthal van Stekene tussen 14 en 19 uur en op vrijdagnamiddag 2 oktober in het sluisgebouw van Kallo tussen 14 en 17 uur. Om alles veilig en volgens de coronamaatregelen te organiseren moet men wel telefonisch een tijdstip reserveren (tel. 02/ 553. 38. 00).