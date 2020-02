Flitspaal geplaatst aan Beverentunnel voor chauffeurs die tunneldosering negeren Kristof Pieters en Patrick Lefelon

11 februari 2020

16u43 0 Kallo/Merksem Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een flitspaal geplaatst aan de ingang van de Beverentunnel. Chauffeurs die het systeem van de ‘tunneldosering’ negeren, kunnen hierdoor binnenkort geverbaliseerd worden. Intussen zijn ook de camera’s geplaatst voor de trajectcontrole die nog dit voorjaar geactiveerd wordt. Bij een zware kettingbotsing vielen vorige week 48 gewonden en 2 dodelijke slachtoffer. Vandaag vond de uitvaart plaats van één van hen, de 30-jarige Giovani Marian Mosiu.

Bij het ongeval van vorige week dinsdag waren in totaal drie vrachtwagens, twee bussen en een personenwagen betrokken. Dat de flitspaal amper één week na dit drama werd geplaatst is volgens het Agentschap Wegen en Verkeer toeval. “De extra veiligheidsmaatregelen waren al voor het ongeval gepland en worden nu verder uitgerold”, zegt woordvoerder Jef Schoenmaekers. “De flitspaal maakt eigenlijk deel uit van het systeem van ‘tunneldosering’ dat eind november vorig jaar werd ingevoerd. Als sensoren in de tunnel file detecteren wordt er automatisch vóór de tunnel een rijstrook afgesloten. Dit gebeurt via de dynamische signalisatieborden boven de snelweg. Boven de rijstrook verschijnt dan een rood kruis. Op die manier wordt de file verplaatst tot buiten de tunnel. Om dit af te dwingen is nu een flitscamera geplaatst. Het gaat om een exemplaar dat ook gebruikt wordt om roodrijders te verbaliseren. Als de tunneldosering geactiveerd wordt, zullen chauffeurs geflitst worden als ze toch op de afgesloten rijstrook rijden.”

Intussen zijn ook camera’s geplaatst voor de trajectcontrole. “Die moeten nog wel geijkt worden”, vervolgt Schoenmakers. “Dit zal gebeuren in de loop van deze maand. Daarna gaat het dossier naar de federale politie. Een precieze timing kunnen we nog niet geven maar we hopen dat de trajectcontrole nog dit voorjaar in voege kan gaan.”

De Roemeense gemeenschap in Antwerpen nam dinsdagochtend afscheid van Giovani Marian Mosiu (30), één van de twee dodelijke slachtoffers bij het ongeval in de Beverentunnel. De jonge vader van een dochtertje van vijf jaar was op weg naar zijn namiddagshift in de Waaslandhaven toen zijn Fiat Tipo werd geplet tussen een vrachtwagen en een bus van Katoennatie.

Zo’n 150 aanwezigen volgden de uitvaart in de Roemeens Orthodoxe kerk in Wilrijk. De plechtigheid verliep in twee talen, Roemeens en Engels. De aanwezigen kregen bij het binnenkomen een brandende kaars aangereikt die zij de hele dienst vasthielden. Zij luisterden een uur lang naar de gezangen van de priester. Onder de aanwezigen waren ook collega’s van Medrepair, het havenbedrijf waarvoor zowel Giovani als zijn vader werkten. Na afloop werd het stoffelijke overschot van Giovani begraven op het kerkhof van Merksem.

Bij de kettingbotsing kwam ook Kunchok Gengqiu Danzeng om het leven, een 36-jarige Tibetaan die in Antwerpen woonde. De man zat in één van de twee bussen die werknemers van Katoen Natie vervoerden.