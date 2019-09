Fileleed doet meer werknemers overstappen op alternatieven Kristof Pieters

23 september 2019

15u54 3 Beveren Steeds meer werknemers uit het havengebied kiezen ervoor om de wagen aan de kant te laten staan en een alternatief vervoersmiddel te nemen. Zowel de Waterbus, Fietsbus als Pendelbus tekenen recordcijfers op. Ook het gebruik van de fiets is op twee jaar tijd spectaculair gestegen van 6 naar 17%.

Na een recordjaar in 2018 zette de Pendelbus naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit haar 500.000ste gebruiker in de bloemetjes. Nadia Van Beughem, werkzaam bij Arlanxeo, pendelt al 34 jaar naar de Waaslandhaven. “Reeds van bij de start van het project maak ik zo goed als dagelijks gebruik van de Pendelbus”, vertelt ze. “Vooral de flexibiliteit doordat je uit meerdere opstapmomenten kan kiezen is een groot voordeel.”

De Pendelbus is een gezamenlijk project van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en het Havenbedrijf. “Met de werken aan de Oosterweelverbinding, die vanaf het voorjaar en zeker tijdens de zomer van 2020 op volle kruissnelheid zullen zijn, zal het aantal Pendelbusgebruikers ongetwijfeld nog verder stijgen,” zegt Boudewijn Vlegels, voorzitter van MLSO. “Daar bovenop komen dan nog de vele wegenwerken aan of in de buurt van de toegangswegen naar de Waaslandhaven. Het zal steeds meer mensen motiveren om de overstap te zetten.”

Ook de Waterbus en de Fietsbus hebben recordcijfers laten optekenen. De Waterbus vaart sinds juli 2017 tussen het Steenplein in Antwerpen en Hemiksem. Vorig jaar werd de zuidelijke route uitgebreid met een noordelijke route naar de Waaslandhaven. De aanzienlijke stijging van de passagiersaantallen van de afgelopen maanden spreekt boekdoelen: van 48.685 passagiers in juni, over 76.745 in juli tot 109.741 in augustus, een absoluut record en de eerste keer dat de kaap van 100.000 wordt overschreden. Tegelijk blijft ook de Fietsbus het erg goed doen. Deze bus brengt fietsers via de Liefkenshoektunnel van de ene naar de andere Scheldeoever. Eind augustus stond de teller voor dit jaar al op 80.816 gebruikers. Zelfs in de vakantiemaanden vervoert de Fietsbus tussen de 10.000 en 12.000 gebruikers per maand.

MLSO en het Havenbedrijf stellen vast dat ook bedrijven steeds meer aandacht hebben voor alternatieve vervoersmodi en hun personeel stimuleert om de fiets te nemen. Dat blijkt uit een recente bevraging bij de grote industriebedrijven die samen zo’n 21.000 werknemers vertegenwoordigen, ofwel een derde van de werknemers in de Antwerpse haven. Het percentage van deze werknemers dat de wagen thuislaat en op de fiets naar het werk komt is op 2 jaar tijd verdrievoudigd, van 6% naar 17%.

Een grote rem op het gebruik van de fiets in de haven was het gebrek aan Scheldekruisingen. Zowel de Fiets- als Waterbus zorgen nu echter voor een oversteek over de Schelde en houden eveneens rekening met de werkuren, ook van wie in ploegen werkt.

Tegelijk investeert het Havenbedrijf ook fors in de fietsinfrastructuur in de haven. Zo werd recent een twee kilometer lang fietspad aangelegd langs de Kwarikweg in Kallo. De kruisingen van fietspaden met treinsporen worden waar mogelijk veiliger gemaakt. De bedrijven in de haven dragen zelf ook bij aan het succes van de fiets. Dankzij fietsleaseprogramma’s hebben steeds meer werknemers toegang tot elektrische fietsen en speed pedelecs. Bovendien maken de fietsvergoedingen het financieel aantrekkelijk voor de werknemers.