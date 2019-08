File op R2 door botsing tussen twee vrachtwagens in Beverentunnel Kristof Pieters

09 augustus 2019

16u11 1 Beveren In de Beverentunnel heeft zich vrijdagmiddag nog maar eens een aanrijding voorgedaan tussen twee vrachtwagens. Dit zorgde voor flink wat file op de R2 richting Stabroek.

Omstreeks 13.30 uur reed een vrachtwagen in op zijn Italiaanse voorligger toen er plots filevorming was in de tunnel. De aanrijdende vrachtwagen met Belgische nummerplaat raakte beschadigd en was niet meer rijvaardig. Een bergingsfirma kwam ter plaatse om de truck te takelen. De Italiaanse vrachtwagen liep slechts lichte schade op en kon op eigen kracht verder rijden. Door het ongeval was de rechterrijstrook een tijdlang afgesloten, wat voor file zorgde. Er vielen gelukkig geen gewonden bij het ongeval.