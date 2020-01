Fietsster zwaargewond na aanrijding door vuilniswagen Kristof Pieters

30 januari 2020

16u14 0 Melsele Een 70-jarige fietsster is zwaargewond geraakt nadat ze in de Brielstraat werd aangereden door een vuilniswagen. Die moest achteruit manoeuvreren door werken op het kruispunt met de Melseledijk.

De vuilniskar was bezig met de ophaling van PMD-zakken en was net tot achteraan in de straat gereden. Omwille van de werken op de Melseledijk is de Brielstraat tijdelijk doodlopend. De bestuurder was met de vuilniswagen achteruit aan het manoeuvreren toen het ongeval gebeurde. De chauffeur had de 70-jarige vrouw, die op het moment van het ongeval infoblaadjes voor Okra aan het bedelen was, niet opgemerkt. Het slachtoffer kwam met een been onder de wielen terecht en liep daardoor zeer ernstige verwondingen op. De bestuurder van de vuilniswagen verkeerde in shock. Hij werd opgevangen door politieagenten en enkele van zijn collega’s.