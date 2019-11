Fietsster zwaargewond na aanrijding door vrachtwagen Kristof Pieters

25 november 2019

16u51 0 Beveren Op de Melseledijk is vrijdag een fietsster zwaargewond geraakt. De vrouw werd aangereden door een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde om 13.41 uur.

Ook in de Dorpsstraat in Kieldrecht raakte een zwakke weggebruiker gewond bij een ongeval. Daar werd een voetganger geraakt bij een aanrijding door een auto. Het slachtoffer raakte lichtgewond.

Tot slot was er zaterdagavond rond 18 uur nog een aanrijding tussen een bromfietser en een auto in de Oude Zandstraat in Beveren. De bromfietser raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.