Fietsster overleden na dodehoekongeval met vrachtwagen in Melsele Kristof Pieters

24 april 2020

16u26 50 Melsele Een vrouw is vrijdagmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt toen ze met haar fiets onder de wielen van een vrachtwagen terechtkwam. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Spoorweglaan en de Grote Baan (N70) in Melsele. Later op dag kwam het bericht dat de vrouw overleden is.



De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht, maar alles wijst op een typisch dodehoekongeval. De fietsster, een vrouw van 74 uit Melsele, kwam uit de Spoorweglaan en wilde rechtdoor richting Kerkplein rijden. Een vrachtwagen, geladen met een container, kwam eveneens uit de Spoorweglaan en sloeg op dat moment rechtsaf naar de N70 richting Zwijndrecht.

De vrouw belandde met haar arm onder de wielen van de vrachtwagen en liep ook zware verwondingen op aan de borstkas. Ze werd in kritieke toestand afgevoerd naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Daar is ze later op de dag overleden.

De vrachtwagenchauffeur verkeerde in shock, hij werd opgevangen door de politie. Door het ongeval was de Grote Baan een tijdlang in beide richtingen afgesloten. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om het ongeval te onderzoeken. Het is niet de eerste keer dat er op dit kruispunt een zwaar verkeersongeval gebeurt met een zwakke weggebruiker.