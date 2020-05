Fietsster lichtgewond na botsing met openzwaaiend portier Kristof Pieters

27 mei 2020

In de Alfons Van Puymbroecklaan in Melsele is een fietsster tegen een plots openzwaaiend portier van een auto gereden. Het slachtoffer raakte lichtgewond. Het ongeval gebeurde dinsdag om 16.03 uur.