Fietsster gewond bij aanrijding aan Aven Ackers Kristof Pieters

08 januari 2020

17u38 2

Op het kruispunt van de Aven Ackers met de Verrebroekstraat in Verrebroek is dinsdagavond een auto in aanrijding gekomen met een fietsster. De fietsster raakte lichtgewond en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde omstreeks 17.30 uur.