Fietssnelweg F4 wordt pak veiliger: tunnel onder N70 én spoorlijn Kristof Pieters

24 mei 2019

11u20 0 Beveren Er komt dan toch een fietstunnel onder de N70 ter hoogte van Hotel Beveren. Het gemeentebestuur is al meer dan tien jaar vragende partij, maar kreeg het Vlaams gewest niet mee. Nu springen de provincie en Infrabel mee op de kar. Er komt niet alleen een tunnel onder de N70 maar ook onder de spoorlijn 59. De fietssnelweg F4 zal hierdoor een pak veiliger worden.

Het laatste stuk van de fietssnelweg F4 langs de spoorlijn Gent-Antwerpen werd in Beveren enkele weken terug feestelijk ingehuldigd. Het aantal gebruikers van deze kilometerslange fietsverbinding is spectaculair gestegen, maar enkele knelpunten zorgen ervoor dat de veiligheid nog beter kan. Het grootste probleem is de kruising van de N70 ter hoogte van Hotel Beveren. De spoorlijn gaat daar onder de gewestweg door, maar de fietsers moeten de N70 bovengronds kruisen. Tien jaar geleden al had de gemeente een budget voor een fietstunnel, maar het Vlaams gewest haakte af omdat een tunnel volgens de administratie mogelijk een onveiligheidsgevoel zou creëren. Het was echter vooral een kwestie van centen.

Nu ligt er een nieuw voorstel op tafel dat gedragen wordt door zowel de provincie als Infrabel. “En dit keer liggen de kaarten anders”, zegt schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). “Het gaat ook om een flankerende maatregel voor de sluiting van een aantal spoorwegovergangen.”

De gemeenteraad van Beveren moet komende dinsdag het tracé goedkeuren. Het voorstel voorziet een doorsteek in het viaduct van de N70 naast de spoorlijn en een fietstunnel onder de spoorlijn ter hoogte van Hof ter Saksen aan de Haasdonkbaan. De ontsluiting van de kmo-zone Doornpark zal in de toekomst met een brug gebeuren. Infrabel zal daarna de overwegen aan de Haasdonkbaan en het Doornpark definitief sluiten.

Na 10 jaar doorbraak

Van Roeyen is tevreden met het voorstel. “De fietssnelweg langs het spoor is een fantastische aanwinst voor onze gemeente maar de kruising met de N70 levert een gevaarlijk punt op, zeker voor scholieren. We zijn blij dat er na tien jaar eindelijk een doorbraak is.”

De gemeente gaat zelf ook nog een aantal kleine missing links van de fietssnelweg invullen. Het gaat om een ontbrekend stuk fietspad tussen de Gasdam en de Hendrik Consciencestraat. “Hier was jammer genoeg geen plaats voor een extra fietspad langs de spoorlijn”, legt Van Roeyen uit. “Daarom dat we nu een ontwerp hebben laten maken om het gedeelte tussen de Gasdam tot aan de parking van feestzaal Olympia in te richten als fietsstraat. Het hele traject zal rood ingekleurd worden met een speciale coating. Op die manier wordt het ook daar veilig fietsen.” Voor deze missing link heeft de gemeente 183.625 euro uitgetrokken. De werken zullen nog dit jaar worden uitgevoerd.

Nog meer investeringen

De provincie investeert nog in andere projecten om de fietssnelweg te optimaliseren. In Sint-Niklaas zal er tussen de Nieuwe Molenstraat en het Driekoningenplein over een afstand van een kilometer een nieuwe fietsbrug komen. Tot slot komt er in Melsele een aftakking naar de geplande fietsbrug over de E34. Hier gaat het om een twee kilometer lang traject.