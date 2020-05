Fietsersbond hangt rouwlinten aan zwart kruispunt na dodehoekongeval: “Dringende oproep om ‘vierkant groen’ in te voeren” Kristof Pieters

01 mei 2020

15u51 3 Melsele Een delegatie van de Fietsersbond heeft vrijdagmiddag rouwlinten opgehangen aan het kruispunt van de Spoorweglaan met de N70 in Melsele. Vorige week kwam een 65-jarige vrouw er om het leven bij een Een delegatie van de Fietsersbond heeft vrijdagmiddag rouwlinten opgehangen aan het kruispunt van de Spoorweglaan met de N70 in Melsele. Vorige week kwam een 65-jarige vrouw er om het leven bij een dodehoekongeval met een vrachtwagen. De Fietsersbond vraagt om dringend en systematisch overal ‘vierkant groen’ in te voeren op de drukke kruispunten langs de gewestwegen.

De 65-jarige Ria Apers kwam om het leven toen ze met haar fiets het kruispunt overstak. Een vrachtwagen draaide op hetzelfde moment rechtsaf richting Zwijndrecht. De vrouw kwam onder de wielen van de truck terecht en overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Als eerbetoon aan het slachtoffer, en om aandacht te vragen voor de veiligheid van zwakke weggebruikers, het is bij de Fietsersbond intussen een traditie om exact een week na een ongeval een wake te houden. “Iets wat in deze coronatijden uiteraard niet kan omwille van social distancing”, zegt woordvoerder Jan Verhavert. Als alternatief werden er vrijdagmiddag door een delegatie rouwlinten gehangen aan de vier verkeerslichten. “We willen iedereen die er passeert uitnodigen om hier individueel even stil te staan bij de kwetsbaarheid van zwakke weggebruikers, en om er eventueel een bloemetje neer te leggen.”

Tien jaar geleden al actie

Tegelijk doet de Fietsersbond een oproep om het kruispunt veiliger te maken. “Melsele wordt in twee gesneden door de gewestweg N70, waarvan de heraanleg nu eindelijk, na tientallen jaren wachten, voor de deur staat. Voor dit slachtoffer komt het jammer genoeg te laat. Op exact dezelfde plaats van dit ongeval hielden wij reeds in 2010 een actie, om aandacht te vragen voor de onveilige fietssituatie op alle kruispunten langs de gewestwegen N70 en N450 doorheen onze gemeente. We kozen toen dit gevaarlijke punt, omwille van de beladen geschiedenis. Op precies deze -plek kwam eerder al een jonge fietser om het leven, ook door een dodehoekongeval. Jammer genoeg werd de noodzakelijke heraanleg van de N70 steeds uitgesteld, omwille van de vele discussies en gewijzigde plannen rond Oosterweel, de tramlijn, enz.”

Verbeterpunten mogelijk

De plannen voor de heraanleg van de N70 zijn klaar. “De gewestweg zal heel wat veiliger worden maar er zijn ook nog verbeterpunten mogelijk”, vervolgt Verhavert. “Er zijn namelijk oplossingen om dit soort dodehoekongevallen te voorkomen. Eén ervan is het verkeerslicht ‘vierkant groen’. Tijdens deze fase krijgen alle fietsers en eventueel voetgangers tegelijk groen, zodat ze niet in conflict komen met zwaarder verkeer zoals auto’s, bussen of vrachtwagens. We vragen dringend en systematisch overal ‘vierkant groen’ invoeren, op élk kruispunt in de bebouwde kom langsheen gewestwegen of langs drukke invalswegen. De op stapel staande heraanleg van de N70 en van de N45O is een uitgelezen kans om dit nu te realiseren. Men kan er mensenlevens mee redden.”

Meer toezicht aan werven

De Fietsersbond vraagt ook meer opvolging van de wettelijke verplichting om de verkeersveiligheid bij bouwwerven of verkeerswerken te laten garanderen door een veiligheidscoördinator. “Het gebeurt nog te vaak dat fietsers zich door werkzaamheden plots onbeschermd op de rijbaan moeten begeven of dat door een kraan het voet- of fietspad ingenomen wordt, zonder dat er een veilig alternatief voorzien is. Het is aan de gemeente en aan de politie om op te volgen en op te treden.”

Het gemeentebestuur wil met de Fietsersbond alvast rond de tafel gaan zitten wat betreft het ‘vierkant groen’. De vraag is al op een overleg met het Vlaams gewest ter sprake gekomen. Ook wil men bij de geplande heraanleg van de Spoorweglaan het fietspad laten afbuigen naar de voetgangersoversteek.