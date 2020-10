Fietsers botsen op Stadionplein Kristof Pieters

01 oktober 2020

Twee minderjarige fietsers zijn woensdagavond om 17.42 uur met elkaar in aanrijding gekomen op het Stadionplein in Beveren. Dat is het plein vlak voor het Freethielstadion. Eén fietser raakte lichtgewond.