Fietser lichtgewond na val met speedbike Kristof Pieters

08 juli 2019

18u19 2

Aan de Kreek in Kieldrecht is zondag om 4.30 uur een fietser ten val gekomen met zijn speed pedelec. Het slachtoffer raakte lichtgewond. Een auto en een bromfietsster zijn vrijdag dan weer gebotst in de Albert Panisstraat in Beveren. De bromfietsster raakte zwaargewond.