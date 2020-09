Fietser lichtgewond na aanrijding in Zandstraat Kristof Pieters

03 september 2020

Op het kruispunt van de Zandstraat met de Oude Baan in Beveren zijn woensdag een auto en een fietser met elkaar in aanrijding gekomen. De fietser raakte lichtgewond en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde om 14.12 uur. Op deze plaats is een dubbelrichtingsfietspad dat de Zandstraat kruist. In het verleden gebeurden er nog al ongevallen.