Fietser gewond na aanrijding in Dijkstraat

07 juni 2019

16u34 0

Een auto en een fietser zijn donderdagochtend met elkaar in aanrijding gekomen in de Dijkstraat in Melsele. De fietser raakte lichtgewond en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 6.30 uur ’s morgens.