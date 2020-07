Fietser (76) van de weg gemaaid door chauffeur die vervolgens vluchtmisdrijf pleegt: “Hij keerde nog terug maar reed daarna verder zonder om te kijken” Kristof Pieters

13 juli 2020

18u07 26 Beveren De politie onderzoekt een ongeval met vluchtmisdrijf dat maandagochtend gebeurde in de Luitenant Van Eepoelstraat in Beveren. De 75-jarige Harry Van Royen reed op zijn fiets huiswaarts na een bezoek aan de supermarkt toen hij van de weg werd gemaaid door een auto. De man raakte hierbij zwaargewond. Zijn familie heeft intussen een oproep gedaan naar getuigen. “Het is schandalig dat de bestuurder wel is teruggekeerd om te kijken maar geen enkele hulp heeft geboden”, zegt zoon Jeffrey.

Het ongeval gebeurde rond 9.30 uur in de Luitenant Van Eepoelstraat ter hoogte van huisnummer 27. Harry Van Royen was met zijn fiets boodschappen gaan doen en was op weg naar huis toen hij langs achter werd aangereden door een wagen. “Gelukkig hebben de fietszakken de grootste klap opgevangen”, vertelt zijn zoon Jeffrey. “Mijn vader is op het voetpad terecht gekomen. Bij de val heeft hij een zware hoofdwonde opgelopen. Hij herinnert zich wel nog flarden van het ongeval. Vlak voor de klap hoorde hij nog gierende banden. De chauffeur moet aan zeer hoge snelheid de controle verloren zijn in een bocht. Terwijl mijn vader op de grond lag, hoorde hij de auto keren. Hij zag vervolgens een voertuig van witte kleur, vermoedelijk een Mercedes of BMW, traag voorbijrijden. De bestuurder is vervolgens opnieuw gedraaid en heeft hem dan nog eens voorbijgereden. Op dat moment zag mijn vader dat de wagen aan de achterkant beschadigd was. Hij heeft dus met de rechterachterzijde de fiets geraakt.”

Hersenschudding en hoofdwonde

Omwonden belden na het ongeval de hulpdiensten. Harry Van Royen werd afgevoerd naar het AZ Nikolaas waar een hersenschudding werd vastgesteld en letsels aan de heup en de rug. “Hij heeft ook een hoofdwonde opgelopen en een aantal hechtingen gekregen”, vertelt zoon Jeffrey. “Hij is nu in observatie in het ziekenhuis maar we beseffen maar al te goed dat dit veel erger had kunnen aflopen.”

Oproep naar getuigen

Jeffrey heeft intussen een oproep gelanceerd op sociale media om de dader van het vluchtmisdrijf terug te vinden. “Het is harteloos en schandalig dat hij wel is teruggekeerd om te kijken maar geen enkele hulp heeft geboden terwijl mijn vader daar bloedend op de grond lag. Aangezien het ongeval niet gebeurde op een verbindingsweg denken we dat het iemand uit de ruime omgeving moet zijn. We hopen dan ook dat er getuigen opduiken die een wit voertuig aan hoge snelheid hebben zien rijden. Omdat de wagen ook beschadigd is geraakt, moet dit zeker opvallen. We vragen daarom ook aan garagisten om hiervoor alert te zijn. Zelf ga ik alleszins de komende dagen regelmatig rondrijden om te zien of ik geen spoor kan vinden van die auto. Van de fiets van mijn vader blijft enkel een hoopje schroot over maar het is ons niet te doen om een vergoeding. We willen dat de dader ter verantwoording wordt geroepen en vermijden dat er nog andere slachtoffers vallen.”

Wie getuige was van de feiten of meer informatie heeft die kan leiden tot identificatie van de dader, kan altijd contact opnemen met de politiezone Waasland-Noord.