Fiets gekocht tijdens coronacrisis? Nu kan je deze opnieuw laten graveren Kristof Pieters

02 juni 2020

18u36 0 Beveren De fietsenverkoop is tijdens de coronacrisis verviervoudigd. Maar om je dure tweewieler te laten graveren was het wachten. De fietsgraveringsdienst is echter ondertussen opnieuw opgestart.

Een fiets laten graveren kan op weekdagen bij de Technische dienst wegen, Europalaan 2 en op een aantal data ook in de deelgemeenten. Op woensdag 3 juni kan men terecht in Vrasene in het gemeentemagazijn op de Nieuwe Baan van 12.30 tot 14 uur en in Haasdonk op de begraafplaats van 14.30 tot 16 uur.