Ferm opent eerste ’troostplek’ in Oost-Vlaanderen: “Grote nood aan collectieve erkenning van coronaleed” Kristof Pieters

20 juni 2020

13u59 0 Melsele In het Molenbeekpark in Melsele is zaterdag de allereerste Troostplek van de provincie geopend. Het gaat om een initiatief van vrouwenbeweging Ferm, het vroegere KVLV, dat tijdens de coronacrisis een grote nood ervaarde aan plaatsen waar mensen troost kunnen vinden. Dit najaar zullen er bloembollen worden geplant. “Die zullen bloeien in het voorjaar, het moment waarop corona het hardst toesloeg”, zegt voorzitter Nik Van Gool.

Corona hakte diep in op het psychisch welzijn van de bevolking. Vrouwenbeweging Ferm ving zelf heel veel signalen op dat mensen op zoek waren naar vormen van collectieve troost. “We komen dan ook uit een zware periode”, zegt nationaal voorzitter Nik Van Gool. “Mensen zaten geïsoleerd en dus ook alleen met hun verdriet. Er zijn heel wat mensen gestorven in rusthuizen waarbij de familie niet de gelegenheid kreeg om afscheid te nemen. Het is bijzonder onnatuurlijk dat we elkaar eens niet kunnen vastpakken voor een troostende knuffel. Meer dan ooit is er nu nood aan plaatsen waar we dit collectief kunnen verwerken.”

Gewone leven ontwricht

De afdeling Ferm Melsele mocht zaterdag als eerste in Oost-Vlaanderen de spits afbijten en een Troostplek inhuldigen in het Molenbeekpark. Duovoorzitters Fanny Van de Vyver en Heidi Van Zwieten zijn blij met het resultaat. “Onze vereniging is er in de eerste plaats om leuke dingen te doen maar ook als het minder gaat moeten we een rol spelen”, zegt Fanny. “Ons gewone leven is door het coronavirus ontwricht. Ik heb niemand in mijn onmiddellijke nabijheid verloren maar moeder is 93 en haar niet kunnen bezoeken in zo’n onzekere tijden was ook traumatisch, zowel voor mij als voor haar. Hiervoor troost krijgen en troost bieden is essentieel.”

Bloemen als symbool

In het Molenbeekpark is nu een groen hoekje ingericht met enkele natuurlijke zitbanken. “Het lijkt wel op maat gemaakt voor een Troostplek”, vindt Heidi. “We zijn tijdens deze coronacrisis tot het beseft gekomen, nu nog meer dan vroeger, hoe belangrijk gezondheid en sociaal contact is voor ons. Deze plek nodig uit tot wandelen maar ook tot bezinning. In het najaar gaan we hier bloembollen planten die dan volgend voorjaar zullen bloeien, net één jaar na de start van de coronacrisis. De bloemen zullen verdwijnen maar ieder jaar terugkomen. We planten ze om dierbaren te herinneren maar ze staan ook symbool voor verbondenheid, hoop een veerkracht. Dit zal een plek zijn waar je even kan stilstaan en reflecteren over het leven en wat ons dit jaar overkomen is.”

Troostplek in elke deelgemeente

Schepen Filip Kegels (N-VA) was meteen gewonnen voor het initiatief. “Ik denk dat iedereen na zo’n woelige periode wel een nood heeft aan een moment van bezinning en dan kan je best in een mooi stukje natuur in alle stilte.” Binnenkort openen er ook Troostplekken in de pastorijtuin van Verrebroek en in het park Cortewalle in Beveren. De schepen wil graag dat er in elke deelgemeente een Troostplek komt.

Ook in de rest van de provincie worden gelijkaardige initiatieven genomen. Morgen, zondag 21 juni, opent een Troostplek aan de rotonde van de Gyselstraat in Nieuwkerken-Waas.