Feestzaal Olympia en Catering Lombaerts slaan handen in elkaar om coronazomer te overbruggen met pop-uprestaurant: “Samenwerking haalt ons door deze moeilijke periode” Kristof Pieters

01 juli 2020

15u13 4 Beveren Nu heel veel huwelijken en andere feesten zijn uitgesteld door de coronacrisis zitten zaaluitbaters en cateraars met een lege agenda. In Beveren slaan feestzaal Olympia en Catering Lombaerts de handen in elkaar om de zomer te overbruggen met een origineel pop-uprestaurant. “De hele sector heeft het moeilijk en het is nu meer dan ooit belangrijk dat we samenwerken”, klinkt het.

Steeds meer ondernemers in Beveren werken samen in deze coronatijden. Moon Gin en zomerbar Thirsty Toucan slaan de handen in elkaar en pakken uit met een nieuw concept in de regio: openluchtcinema. Feestzaal Olympia en Catering Lombaerts bundelen eveneens de krachten en gaan voor een zomers pop-uprestaurant. In het feestzalencomplex vlakbij het station vinden al decennialang huwelijks- en jubileumfeesten plaats en staat met Ann en Karin Roelandt en Peter Vereecken al de tweede generatie aan het roer. Catering Lombaert is eveneens een gevestigde waarde als traiteur op grote en kleine feesten. Beide zaken hadden een drukbezette agenda tot het coronavirus uitbrak. “Intussen liggen we al drie maand stil”, vertellen Ann en Karine. “Normaal hadden we onze vakantie in de zomer gepland omdat dit de meest rustige periode is voor feesten maar eigenlijk willen we niets anders dan er terug invliegen.”

Hetzelfde verhaal bij Catering Lombaerts. “Ook wij zijn zwaar getroffen door de coronamaatregelen”, zeggen zaakvoerders Steve Lombaerts en Michaël De Wreede. “We leveren ook maaltijden aan huis en dat is door de lockdown licht gestegen maar de catering is natuurlijk bijna volledig stilgevallen.”

Voldoende sociale afstand

De koppen werden bij elkaar gestoken en al snel volgde het idee om een pop-uprestaurant te beginnen. “Want als we één groot voordeel hebben, is het natuurlijk ruimte”, legt Karin uit. “In een feestzaal kan je makkelijk de sociale afstand respecteren en toch 50 couverts voorzien. We hebben daarvoor zelfs maar de helft van de zaal nodig. Een andere grote troef is het terras.”

Zomers gevoel

Het meubilair werd wel aan de kant geschoven want de twee partners willen de bezoekers een zomers gevoel geven. “We zijn hiervoor gaan aankloppen bij een bedrijf dat feestmateriaal verhuurt. Ook zij sprongen met plezier mee op de kar. We zijn zelf alvast erg tevreden over het resultaat. Mensen gaan de zaal amper herkennen. Met fruitkisten is een grote wand opgebouwd en we hebben heel wat planten laten aanrukken om de zaal aan te kleden. We willen dat bezoekers even alle stress en zorgen vergeten en dat instant zomergevoel krijgen. Om die reden werken we ook niet met een shiftensysteem. Mensen mogen bij ons de tijd nemen om de hele avond te genieten.”

Catering Lombaerts pakt uit met een brasseriekeuken met enkele klassiekers zoals filet pur, vol-au-vent, gamba’s en zeebaars. “Maar er zullen ook altijd een aantal suggesties zijn”, vult chef Steve Lombaerts aan. “We voorzien ook QR-codes op de tafels om het menu op de smartphone te bekijken.”

Samen sterk

Feestzaal Olympia en Catering Lombaerts hebben nog voor de start de smaak van de samenwerking al te pakken. “Want ook na dit pop-uprestaurant gaan we samen verder in zee. Samen sterk, zowel tijdens als na corona.”

Het pop-uprestaurant is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 18 tot 23 uur en op zondag van 17 tot 22 uur en dit van 2 juli tot en met 30 augustus aan de Kruibekesteenweg 8 in Beveren. Info en reservaties via 0497/ 97. 55. 86. Reservatie is mogelijk de dag zelf tot 12 uur.