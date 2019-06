Feestzaal Bauwmans wijkt voor duurzame appartementen Kristof Pieters

06 juni 2019

18u39 20 Beveren De bekende feestzaal Bauwmans op het Pastoor Verwilghenplein in Haasdonk verdwijnt binnenkort onder de sloophamer. Een projectontwikkelaar zal er 20 energiezuinige appartementen bouwen met groendaken. Opvallend: de toekomstige bewoners krijgen gratis twee elektrische deelfietsen.

Het nieuwe wooncomplex zal worden opgetrokken op een hoekperceel van 2.531 vierkante meter aan de kruising van het plein met de fietsdoorsteek Peerkenswegel waar vroeger Feestzaal Bauwmans was. Projectontwikkelaar Custombuild zal er 17 ultramoderne appartementen en 3 exclusieve penthouses bouwen. Het wordt een ecologisch verantwoorde nieuwbouw met energiezuinige appartementen. Op het gelijkvloers bevinden er zich 5 appartementen, waarvan 3 met een eigen tuin. Op de eerste en de tweede verdieping zijn er telkens 6 appartementen met een privéterras, en op de derde verdieping zijn er 3 exclusieve penthouses, elk met een groot terras. Opvallend zijn ook de groendaken die worden beplant met onder meer grassen en vetplanten. “We hechten enorm veel belang aan energie en duurzaamheid”, zegt Sébastien François, één van de medezaakvoerders van Custombuild. “Alle appartementen worden uitgerust met energiezuinige verwarming, vooruitstrevende verluchtingstechnieken, perfecte isolatie en overal is er vloerverwarming.”

Garage

In de gemeenschappelijke zone wordt een fietsenstalling voorzien. De bewoners krijgen bovendien twee elektrische deelfietsen ter beschikking die ze gratis mogen gebruiken. Daarnaast komt er een openbare fietspomp langs het fietspad naast het gebouw. Verder is er ook een ondergrondse garage met twintig autostaanplaatsen en twintig bergingen die apart door de bewoners aangekocht kunnen worden. Elke staanplaats biedt de mogelijkheid om een elektrische wagen op te laden.

Historisch figuur

Residentie Jean-Baptist is een vervolg op het succesverhaal van Residentie Tassijns aan de overkant van het plein. De namen van beide residenties verwijzen naar de historische figuur ‘Jean Baptist Tassijns’, die als kantonvoorzitter op het einde van de 18de eeuw zijn bureau had in het oude gemeentehuis op het Pastoor Verwilghenplein en die tijdens de beruchte Boerenkrijg vermoord werd.

De voorverkoopfase is al gestart. De prijzen starten vanaf 167.000 (exclusief btw) voor een éénslaapkamerappartement. De eigenlijke werken vangen aan in het voorjaar 2020. De oplevering van het project wordt voorzien rond het voorjaar van 2022. Meer info op: www.jean-baptist.be.