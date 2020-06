Federaal parket voert huiszoeking uit op site kerncentrale Kristof Pieters

24 juni 2020

19u07 0 Doel Het federaal parket heeft woensdag een huiszoeking uitgevoerd op de site van de kerncentrale van Doel. Dit gebeurde in het kader van het onderzoek naar de daad van sabotage die er gebeurde zes jaar geleden plaatsvond aan een olieleiding van de turbine.

In augustus 2014 werd de afsluiter van een smeerolieleiding opengedraaid door een onbekend persoon. Daardoor liep de turbine vast en viel de reactor stil. Er was nooit nucleair gevaar, maar de materiële schade was enorm: meer dan 100 miljoen euro. De centrale moest lange tijd stil liggen. De dader is nooit gevonden maar het onderzoek is nog wel steeds bezig.

Het federaal parket viel woensdag binnen voor een huiszoeking. Bij Engie Electrabel was men op voorhand niet op de hoogte gebracht. “We hebben uiteraard wel onze volledige medewerking verleend”, zegt Nele Scheerlinck, woordvoerster van de kerncentrale. “We weten niet wat de precieze aanleiding was voor het parket voor deze actie. Enige heeft zich wel burgerlijke partij gesteld in deze zaak maar dit wil niet zeggen dat we inzage hebben in het onderzoek. We hopen alleszins nog altijd op een doorbraak in dit dossier.”