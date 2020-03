Febe (11) is meter van grootste containerschip ter wereld: “Keitof om mijn naam in grote letters op de boeg te zien staan” Kristof Pieters

02 maart 2020

09u36 0 Beveren Een megacontainerschip van meer dan 400 meter lengte en 61 meter breed dat je naam draagt. Er zijn weinig elfjarige meisjes die dat kunnen zeggen. Febe Van Eynde is dan ook apetrots dat ze als meter een paar maand geleden het nieuwe MSC-schip mocht dopen in Zuid-Korea. De MSC Febe heeft intussen al een eerste keer de Waaslandhaven bezocht. Shipspotter Luc De Cock legde het bezoek vast en overhandigde Febe een ingekaderde foto om in de slaapkamer op te hangen.

De MSC Febe kan maar liefst 23.756 containers vervoeren die in rijen van 24 naast elkaar gestapeld staan. Het schip is één van de ‘megamax 24’ schepen die de Zwitserse rederij MSC dit jaar in de vaart heeft gebracht. Ze zijn momenteel officieel de grootste containerschepen ter wereld.

Hoe komt het dat uitgerekend een elfjarige meisje uit Vrasene meter wordt van zo’n containerreus en die mag dopen alvorens het schip de wereldzeeën gaat bevaren? Dat heeft alles te maken met de papa van Febe, Tom Van Eynde, die in Genève actief is bij TIL, de investeringspoot van de rederij MSC. “Het is een traditie dat bij MS alle schepen een meisjesnaam krijgen”, vertelt echtgenote Ellen. “Begin vorig jaar kreeg Tom plots de vraag wat de naam van zijn dochter was. Toen wisten we natuurlijk meteen dat Febe meter zou worden van een nieuw containerschip.” Normaal ging het schip gedoopt worden in het Deurganckdok maar dat plan kon jammer genoeg niet doorgaan. Het hele gezin reisde in december dan maar af naar Zuid-Korea om de doopplechtigheid mee te maken. “Overweldigend”, omschrijft Febe haar reis en het evenement. “Een kraan heeft ons in een mand omhoog geheven en aan boord van het schip gezet zodat we het konden bezoeken. Het is wel tof dat mijn naam in zo’n grote letters op de boeg staat. Oma heeft intussen een app op haar smartphone gezet en volgt het schip de hele tijd”, lacht Febe. “Ze weet altijd waar de MSC Febe zich bevindt.”

Ongeloof in de klas

Febe kreeg van de scheepsbouwer Samsung Heavy Industries ook een mooi fotoboek cadeau van de doopplechtigheid. “En ter plaatse ben ik overladen met cadeautjes”, lacht ze. “In mijn klas geloofden ze eerst niet dat ik meter zou worden van zo’n groot containerschip. Ik kon het eigenlijk zelf bijna niet geloven en ben natuurlijk erg trots.”

Dat zijn ook de ouders van Febe. “Het was inderdaad een heel bijzondere ervaring”, vult mama Ellen aan. “De doopplechtigheid op de scheepswerf gaan we nooit meer vergeten.”

In april opnieuw te zien

In januari bracht de containerreus voor de eerste keer een bezoek aan de MPET-terminal in Doel. Het gezin Van Eynde kon er jammer genoeg niet bij zijn. De familie verhuisde enkele jaren geleden van Vrasene naar Zwitserland. Ellen, Febe en Mats zijn deze week nog eens op bezoek bij de familie in het Waasland. Ze maakten van de gelegenheid gebruik om even langs te gaan bij Malumax, de fotowinkel van Luc De Cock en Marleen Verbruggen. Luc maakte als shipspotter enkele mooie beelden van de maidentrip van de MSC Febe naar de haven van Antwerpen en bezorgde het meisje een grote ingekaderde foto om in de slaapkamer op te hangen. “Deze foto gaat zeker een plaatsje krijgen boven mijn bed”, klinkt het overtuigd.

De MSC Febe zal normaal gezien op 13 maart aan een tweede rondreis beginnen die het schip op donderdag 23 april opnieuw in de Waaslandhaven zal brengen.