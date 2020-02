Familievete uitgevochten in stacaravan met mes: voor rechter wegens poging doodslag Nele Dooms

04 februari 2020

17u03 0 Beveren Een familievete die uitgevochten werd in een stacaravan in Beveren. Dat bracht Jean M. (26) uit Mechelen en Louis H. (22) uit Beveren voor de Dendermondse rechtbank. H. staat terecht wegens poging doodslag omdat hij M. verschillende messteken toebracht. M. moet zich verantwoorden voor slagen met voorbedachte rade, omdat hij woedend de caravan van H. was binnengevallen. Er hangt de beklaagden dertig en veertig maanden cel boven het hoofd.

De feiten dateren ondertussen van 11 februari 2018, toen in Beveren volop carnaval gevierd werd. Jean M. en de familie van Louis H. lagen op dat ogenblik al langer in ruzie. Toen die op café een pint zat te drinken en ook H. daar met zijn vader en respectievelijke partners binnenviel, zat het spel al snel op de wagen. “We besloten dan maar om naar huis te gaan en daar nog iets te drinken”, vertelde H. daar dinsdag over aan de rechter.

Voor M. was het echter duidelijk nog niet genoeg geweest, want enkele uren later trok die naar de caravan waar H. en zijn vader verbleven. “Een bericht op Facebook waarbij H. mij uitlachte, was de druppel die de emmer deed overlopen”, verklaarde M. daarover. “Ik zocht H.’s adres op en trok naar daar. Het was genoeg geweest en ik wilde verhaal gaan halen. Ja ik was goed opgedraaid en ben, nadat ik ze een tijdje in de gaten had gehouden van buiten, de caravan binnen gegaan.”

Meteen ontstond een vechtpartij. Tussen M. en de vader van H. en tussen M. en H. zelf. Die greep uiteindelijk een mes en stak M. verschillende keren in het lichaam. “Ik weet niet waarom ik dat mes genomen heb. Het lag vlakbij in de keuken en in een reflex heb ik het vastgegrepen. Ik weet zelf niet meer hoeveel keer ik stak. Ik was gewoon erg bang, ook omdat mijn kindje in de caravan aanwezig was en ik vreesde dat haar iets zou overkomen”, vertelde H. aan de rechter.

Voor de openbaar aanklager was het duidelijk. M. werd gedagvaard wegens opzettelijke slagen en verwondingen mét voorbedachte rade. “Omdat hij initiator is van de feiten”, zei procureur Marjan Bovyn. “Dit had kunnen stoppen na het cafébezoek, maar M. besloot uren later nog een confrontatie te zoeken in de caravan.” H. staat terecht voor poging doodslag. “Omdat de messteken dodelijk hadden kunnen zijn, dat weet je als je ze toebrengt”, klonk het.

Toch blijft H. erbij dat hij helemaal niet de intentie had om te doden. Zijn advocaat pleitte de uitlokking. “M. was immers niet naar de caravan gekomen om vriendelijk goedendag te zeggen, maar was agressief”, zei die. “Mijn cliënt is bedreigd en is aangevallen en heeft zonder nadenken een mes genomen. Hij heeft overigens meteen daarna zelf de hulpdiensten gebeld.”

M.’s advocaat noemde de reactie van H. “buiten proportie”. “Dit had heel anders en veel erger kunnen aflopen”, klonk het. “Mijn cliënt windt geen doekjes om wat hij gedaan heeft en het was niet slim van hem om naar de caravan te gaan. Maar hij wilde babbelen. Hij is niet diegene die de eerste slag toediende.” De rechter velt vonnis volgende maand.