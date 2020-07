Fabriekstraat terug open na jaar werken, binnenkort zone 30 en trajectcontrole Kristof Pieters

08 juli 2020

11u40 0 Kallo De heraanleg van de Fabriekstraat in Kallo is klaar. De weg is terug opengesteld voor het verkeer na een jaar werken. Voor de inwoners een hele opluchting want ze moeten nu geen kilometerslange omleiding meer volgen richting haven. Om het andere verkeer te ontmoedigen komt er binnenkort wel een trajectcontrole.

Het was opvallend rustig het voorbije jaar in Kallo want dé centrale doorgangsweg was afgesloten voor een volledige heraanleg. De Fabriekstraat kreeg nieuwe riolering en ook het wegdek werd van gevel tot gevel heringericht. De rijbaan is iets smaller geworden voor bredere voetpaden en ter hoogte van Milcobel is er voortaan een poorteffect dat chauffeurs moeten wijzen op het inrijden van de bebouwde kom.

Trajectcontrole

De werken zijn nu klaar maar er volgen in een latere fase nog camera’s voor trajectcontrole. Er zal langsheen het hele traject vanaf de Melseledijk een zone 30 worden ingesteld. Op die manier zullen chauffeurs geen tijdwinst meer kunnen maken en eerder de aangewezen route via de R2 volgen. Sluipverkeer zal dus worden aangepakt door chauffeurs te beboeten op snelheid. De inwoners worden door deze maatregel niet getroffen aangezien ze enkel bij het binnen- of buitenrijden van het dorp worden geregistreerd door de camera’s. Enkel wie Kallo doorkruist, zal tegen een slakkengangetje moeten rijden.

17 camerapunten in heel Beveren

Intussen is er ook een voorstudie klaar om in heel Groot-Beveren ANPR-camera’s te plaatsen. In totaal zijn 17 voorgestelde punten waar er camera’s zullen komen. “Het gaat om alle grote invalswegen en de verbindingswegen tussen de deelgemeenten”, zegt schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). “Kallo komt als eerste aan de beurt omdat deze camera’s aangekocht worden met compensatiemiddelen voor de hinder van de Oosterweelwerken. Verder staan onder meer de doortocht Melsele, de afrit E17 Haasdonk, de Verrebroekstraat, Dijkstraat en Schoolstraat, Mosselbank en Bosdamlaan op het programma. In de Kouterstraat in Kieldrecht komen de camera’s ook omwille van de grensovergang.”

Burgemeester Marc Van de Vijver benadrukt wel dat de plaatsing van de camera’s gespreid zal worden over verschillende jaren omwille van de hoge kostprijs.