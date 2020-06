Fabrieksonderdeel van 105 meter en 1.600 ton komt in één stuk aan per schip bij Borealis Kristof Pieters

09 juni 2020

16u24 1 Kallo Bij het chemisch bedrijf Borealis in Kallo is een destillatiekolom aangekomen voor de bouw van een nieuwe fabriek. Het transport was een huzarenstukje. Met zijn lengte van 105 meter, breedte van 10 meter en gewicht van 1.600 ton is het een van de grootste apparaten die ooit in de Antwerpse haven in 1 stuk werden geleverd. Ter vergelijking: dit is zelfs nog enkele meters hoger dan de Boerentoren in Antwerpen.

Aan de Sint-Jansweg in Kallo is momenteel de bouw bezig van een nieuwe fabriek op de site van chemiereus Borealis. Daar zal propyleen gemaakt worden uit propaangas. Dit is een belangrijke grondstof voor de productie van hoogwaardige kunststoffen. De nieuwe fabriek zorgt voor een honderdtal extra banen en heeft een prijskaartje van maar liefst 1 miljard euro.

Speciaal transport

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe fabriek is een zogenaamde propyleensplitter. Dit is een destillatiekolom waarin propaan wordt gescheiden van propyleen, het eindproduct van de nieuwe fabriek van Borealis. Het enorme gevaarte is op 4 juni per schip aangekomen in Kallo en werd nu met een speciaal transport over de Sint-Jansweg naar de bedrijfssite vervoerd. De hele operatie nam ongeveer een uur in beslag. De destillatiekolom zal pas over een paar maanden op zijn plaats worden gehesen omdat hij eerst in horizontale toestand bekleed zal worden met de nodige isolatie, pijpen, platformen en ladders.

Even groot als Boerentoren

Het transport was een huzarenstuk. Met zijn lengte van 105 meter, breedte van 10 meter en gewicht van 1.600 ton is het één van de grootste onderdelen die ooit in 1 stuk werden geleverd in de haven. Om een idee te geven van de schaal: de Boerentoren in Antwerpen is 96 meter hoog en de kathedraal 123 meter. “We zijn blij dat de splitter feilloos naar onze terreinen is overgebracht en dat we met nu de voorbereiding van de finale installatie kunnen starten”, zegt projectleider Gunther De Rycke. “Het is zeer uniek dat zo’n groot onderdeel in één stuk getransporteerd en geleverd wordt.”

Zuinige fabriek

De splitter is een belangrijk element van de nieuwe fabriek en zal op termijn de skyline van de locatie bepalen. De propyleenfabriek in Kallo is de grootste investering ooit van Borealis in Europa en wordt een van ’s werelds grootste en zuinigste fabrieken in zijn soort. “We maken gebruik van een speciale technologie waardoor minder energie wordt verbruikt bij de productie van propyleen terwijl er toch grotere volumes van dezelfde kwaliteit worden gemaakt”, vat operations manager Tom Geerts samen. “Bovendien zal er minder propaan nodig zijn en er zal meer eigen waterstof worden geproduceerd.”

De nieuwe fabriek zal in het najaar van 2022 klaar zijn en 750.000 ton propyleen kunnen produceren. De grondstof wordt onder meer gebruikt voor het maken van onmisbare producten voor bijvoorbeeld de medische wereld (spuiten, hygiënische producten), de automobielsector (productie van lichtere wagens), voedselverpakking en leidingen voor de distributie van drinkwater.