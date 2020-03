Extra pendelbussen ingezet om werknemers veilig naar de haven te brengen Kristof Pieters

20 maart 2020

16u58 0 Beveren Ook nu er strikte maatregelen gelden om de verspreiding van het Covid-19 virus af te remmen, zorgt de Pendelbus haven van Antwerpen ervoor dat alle chauffeurs en gebruikers veilig op hun bestemming geraken. Er worden wel extra bussen ingezet, zodat een veilige afstand tussen pendelaars onderling en de chauffeur gegarandeerd kan worden.

“Door het wegvallen van school- en andere ritten, kan onze partner Zwijndrecht Cars hiervoor de nodige bussen en chauffeurs leveren,” zegt Boudewijn Vlegels, voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). “Door de extra kost die dit met zich meebrengt op ons te nemen, draagt MLSO actief bij aan het operationeel houden van de haven van Antwerpen. Als mooi extraatje ondersteunen we er ook een lokaal bedrijf mee in een sector die het eveneens zwaar te verduren heeft.”

Voorzorgsmaatregelen

“De voorzorgsmaatregelen die we eerder deze week namen om de veiligheid van de pendelaars én de chauffeurs garanderen, blijven onverminderd van kracht,” vervolgt Bob Kussé, projectcoördinator, “Zo kan de Pendelbus, als collectief vervoersmiddel van en voor de haven van Antwerpen, blijven rijden. Daarom is in het belang van de dagelijkse gebruikers en de chauffeurs dat iedereen deze maatregelen strikt opvolgt.”

Chauffeurs dragen mondmaskers en gebruiken ontsmettende handgel. Na elke rit wordt de passagiersruimte ontsmet met een desinfecterend middel en instappen gebeurt ook enkel nog via de middendeur om zo het contact met de chauffeur te beperken.