Extra maatregelen: Ook bib, toeristisch punt en de leeszaal sluiten Kristof Pieters

13 maart 2020

18u12 7 Beveren De gemeente Beveren had donderdag reeds alle indoor en outdoor evenementen verboden. In een poging om de verdere verspreiding van het virus in te dijken zijn er vandaag nog een aantal extra maatregelen genomen. Zo sluiten nu ook de bibliotheken en zal de dienstverlening in het gemeentehuis enkel op afspraak zijn.

De Nationale Veiligheidsraad kondigde donderdagavond een aantal drastische maatregelen aan. De veiligheidscel zat daarom vrijdag opnieuw samen om de nodige aanpassingen door te voeren. Zo zullen naast de zwembaden en het cultuurcentrum Ter Vesten ook de bibliotheken, het toeristisch infokantoor en de leeszaal van de archiefdienst gesloten worden. Voor de andere gemeentelijke dienstverleningen wordt een alternatieve werkwijze geïmplementeerd. Zowel in het gemeentehuis als in de permanenties in de deelgemeenten wordt vanaf zaterdag 14 maart, alleen nog op afspraak gewerkt. Een afspraak maken kan via de website of het telefoonnummer 03 750 15 11.

Jeugdcentrum Prosperpolder valt overigens onder de regeling van de hotels en blijft dus open.

“Verder wil ik toch nog eens benadrukken dat de verspreide informatie gebaseerd is op hetgeen wij op dit moment weten”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Het is duidelijk dat de verschillende overheden nog volop bezig zijn om de nieuwe maatregelen te verfijnen en uit te werken. Daardoor kunnen er nog altijd wijzigingen komen.”

Burgemeester Van de Vijver wil een beroep doen op de burgerzin van alle inwoners. “We staan voor een moeilijke periode, maar mits het naleven van deze maatregelen hopen wij de verspreiding van het COVID-19-virus te kunnen afremmen en levens te redden. Wie zich echter niet aan de regels houdt, riskeert een boete. Het spreekt dan ook voor zich dat onze politiediensten waakzaam zullen toezien op het naleven van de maatregelen.”

Hieronder een oplijsting van wat de nieuwe regels betekenen voor Beveren:

- Nachtwinkels worden op bevel van de burgemeester gesloten.

- Kappers zijn open in de week en in het weekend, maar werken alleen op afspraak.

- Schoonheidssalons zijn alleen geopend in de week. Zij mogen in het weekend werken, maar alleen op afspraak.

- Bloemenwinkels en tuincentra zijn alleen in de week geopend. Een aantal tuincentra verkopen ook dierenvoeding en zullen dus wel open zijn in het weekend.

- Krantenwinkels zijn gesloten in het weekend.

- De verschillende markten gaan door en zullen het normale aanbod brengen. De Melseelse markt gaat ook door. Deze vindt plaats op zaterdag, maar voorziet alleen voedingsmiddelen.

- Fitnesszaken moeten de deuren sluiten.

- Sauna’s vallen uiteen in twee categorieën: privé-sauna’s zullen geopend zijn zoals dat gewoonlijk het geval is. Publiekelijk toegankelijke sauna’s sluiten de deuren, net zoals zwembaden.

- Fotografen zijn geopend in de week, maar niet in het weekend.

- Restaurants en cafés moeten de deuren sluiten.

- Frituren en broodjeszaken: de bestelde maaltijden kunnen alleen afgehaald worden. Verbruiksruimtes moeten de deuren sluiten.

- Bakkers, slagers en buurtwinkels zullen open zijn zoals normaal. Eventueel aanwezige verbruiksruimtes worden wel gesloten.

- Klanten van de Buurderij zullen hun producten wel kunnen afhalen, maar zullen dat moeten doen in open lucht.

- Koffietafels, huwelijksfeesten en dergelijke die doorgaan in zalen of restaurants worden geannuleerd. In de privé-sfeer kunnen die wel doorgaan, maar ook dan is het aan de aanwezigen om in te schatten of hun aanwezigheid wel aangewezen is.

- Uiteraard nemen ook de hulpdiensten de nodige voorzorgsmaatregelen. Bij de politie kunt u nog steeds terecht aan het loket, bij de brandweer kan dat enkel in geval van levensbedreigende situaties.

Gemeentelijk informatiepunt

De gemeente Beveren voorziet een informatiepunt waar inwoners terecht kunnen met vragen. Dit is op weekdagen bereikbaar tijdens de openingsuren (8.30 tot 17 uur) op het nummer 03 750 15 15. In tegenstelling met eerdere communicatie, zal het informatiepunt ook op zaterdagvoormiddag bereikbaar zijn.

Voor meer informatie omtrent de federale en Vlaamse maatregelen kunnen inwoners en ondernemers ook terecht op de nationale website www.info-coronavirus.be of op het gratis nummer 0800 14 689.